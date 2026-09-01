Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 1 de septiembre

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 1 septiembre 2026 22:31
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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 1 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 10, 23, 37, 47. Las estrellas son 3 y 5. La recaudación ha ascendido a 40.663.249 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías no 2 de Sitges (Barcelona), situada en Sant Francesc, 44.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 89 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. El código ganador de El Millón es el FQK28589.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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