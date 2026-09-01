Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 1 de septiembre

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 1 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 10, 23, 37, 47. Las estrellas son 3 y 5. La recaudación ha ascendido a 40.663.249 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías no 2 de Sitges (Barcelona), situada en Sant Francesc, 44.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 89 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. El código ganador de El Millón es el FQK28589.