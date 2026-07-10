Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 10 de julio

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 3 de julio, ha estado formada por los números 2, 28, 14, 33 y 48. Las estrellas son 8 y 10. La recaudación ha ascendido a 45.884.568 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 38 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.