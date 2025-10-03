Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 3 de octubre, ha estado formada por los números 25, 41, 06, 12 y 18. Las estrellas son 02 y 06. La recaudación ha ascendido a 51.688.148,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en Reindo Unido, y que ha sido premiado con casi 30 millones de euros (29.922.038 euros).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en el despacho receptor número 4.320 de Alicante, situado en Tridente, 41-L-4 (ACC. Historiador Vicente Ramos), y que ha sido premiado con 674.530 euros.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el despacho receptor número 72.200 de Mairena del Aljarafe (Sevilla), situado en Avenida de los Descubrimientos, 19 B.