Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 29 de mayo

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 22:02
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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 29 de mayo, ha estado formada por los números 5, 14, 35, 31 y 18. Las estrellas son 12 y 2. La recaudación ha ascendido a 68.175.265,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº4 de Don Benito (Badajoz), situada en Fuente de los Barros, 45 y en el Despacho Receptor nº57.075 de Oviedo (Asturias), situado en Luis Fernández-Vega Sanz, 8.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 141 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 247 de Madrid, situada en Emilio Ferrari, 64.

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