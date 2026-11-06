Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 6 de noviembre

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 49, 7, 37, 13 y 47. Las estrellas son 7 y 11. La recaudación ha ascendido a 82.414.747,80 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº4 de Vilafranca del Penedés (Barcelona), situada en Igualada, 64.
En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de Vigo (Pontevedra), y en el Despacho Receptor nº 67.165 de Cruz Santa (Santa Cruz de Tenerife).
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 141 millones de euros.
El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 13.110 de Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona), situado en Pablo Picasso, 14.