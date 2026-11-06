Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 6 de noviembre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 22:39
Seguir en

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 49, 7, 37, 13 y 47. Las estrellas son 7 y 11. La recaudación ha ascendido a 82.414.747,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº4 de Vilafranca del Penedés (Barcelona), situada en Igualada, 64.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 20 de Vigo (Pontevedra), y en el Despacho Receptor nº 67.165 de Cruz Santa (Santa Cruz de Tenerife).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 141 millones de euros.

El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 13.110 de Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona), situado en Pablo Picasso, 14.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado