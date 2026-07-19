MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 19 de julio, ha estado formada por los números 41, 28, 30, 12, 38. El número clave (reintegro) ha sido el 1. La recaudación del sorteo ascendió a 3.712.968 euros.

De Primera Categoría (cinco+uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.350.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (cuatro + uno).