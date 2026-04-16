MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 16 de abril, ha estado formada por los números 10, 9, 36, 43, 42 y 16. El número complementario es el 31, el reintegro el 8 y el Joker, 5121352. La recaudación ha ascendido a 10.398.428 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.200.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 50.685 de Málaga, en el nº 53.065 de La Aparecida (Murcia), en el nº 60.205 de Pollença (Islas Baleares) y en el nº 99.675 de Valdetorres de Jarama (Madrid).