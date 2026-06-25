MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 25 de junio, ha estado formada por los 10, 33, 15, 3, 40, 37. El número complementario es el 23, el reintegro el 5 y el Joker, 6791479. La recaudación ha ascendido a 10.693.287 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Primitiva', un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 14 de Cartagena (Murcia), situada en Avenida de Colón, 145 - San Antón.