MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 30 de julio, ha estado formada por los números 31, 16, 41, 28, 34 y 7. El número complementario es el 47, el reintegro el 1 y el Joker, 9282801. La recaudación ha ascendido a 11.281.460 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.500.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº214 de Madrid, situada en Camarena, 286 y en el Despacho Receptor nº33.250 de Llívia (Girona), situado en Avenida de Catalunya, 20.