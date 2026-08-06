MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 6 de agosto, ha estado formada por los números 22, 14, 19, 9, 3 y 26. El número complementario es el 13, el reintegro el 4 y el Joker, 0559707. La recaudación ha ascendido a 11.447.240 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 54.000.000 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Premiá de Dalt (Barcelona), situada en Torrente Santa Ana, 2 Bajos 2; en el Despacho Receptor nº 66.485 de Arrasate / Mondragón (Gipuzkoa), situado en Zarugalde, 35 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen diez boletos acertantes.