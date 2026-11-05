MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 5 de noviembre, ha estado formada por los número 8, 4, 32, 15, 9, 31. El número complementario es el 2, el reintegro el 3 y el Joker, 6539402. La recaudación ha ascendido a 10.271.770 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy existen dos boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.500.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existen siete boletos acertantes.