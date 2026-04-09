MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 9 de abril, ha estado formada por los números 30, 4, 24, 38, 40, 23. El número complementario es el 45, el reintegro el 4 y el Joker, 1533357. La recaudación ha ascendido a de 10.613.240 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.000.000 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 46.130 de Artesa de Segre (Lleida), situado en Ctra. d'Agramunt, 14.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 45.690 de León, situado en Jaime Balmes, 6; en la Administración de Loterías nº 3 de Manacor (Islas Baleares), situada en Bosch, 6; y en la nº 1 de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), situada en República de Chile, 4.