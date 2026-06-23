MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 22 de junio, ha estado formada por los 30, 39, 11, 12, 43 y 14. El número complementario es el 42, el reintegro el 0 y el Joker, 6635798. La recaudación ha ascendido a 6.219.639 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 4 de El Ejido (Almería); en la número 43 de Madrid; en el Despacho Receptor no 5.205 de La Cañada de San Urbano (Almería) y en el no 50.240 de San Luis de Sabinillas, Manilva (Málaga).