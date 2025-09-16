Compromís exige a RTVE que tampoco retransmita Eurovisión si participa Israel: "No basta con que España no participe"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Compromís en el Grupo Parlamentario Sumar Alberto Ibáñez ha exigido a RTVE que, además de que España no actúe en Eurovisión si participa Israel, no retransmita en certamen.
"Dar segundos para transmitir la idea de un país moderno, incluso si me lo permiten, LGTBI friendly, de un país genocida como Israel, no puede estar en la hoja de ruta de una televisión pública democrática y, por tanto, no basta con que España no participe si se permite participar a Israel. Recordemos que Rusia no puede participar, no hay que darle espacio", ha manifestado este martes Ibáñez en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
Ibáñez ha dado la razón a los que critican el ser "muy valientes" con Eurovisión "pero no tanto con el fútbol". "A mí me da igual que sea el ciclismo, Eurovisión, el fútbol, que teatro profundo israelí. No hay espacio para la propaganda nazi de Netanyahu", ha zanjado el diputado, que ha insistido en que España "no puede participar en ningún evento ni deportivo ni cultural si el Estado genocida de Israel participa".
Por su parte, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto Águeda Micó ha subrayado que su formación está de acuerdo en que el Estado español "no debe contribuir a legitimar al Estado de Israel porque es un Estado genocida".
Por ello, Micó ha celebrado que RTVE "se plante": "Lo que sufrimos el año pasado viendo cómo un Estado genocida podía ser el encargado de organizar el Festival de Eurovisión esto no era normal y no es normal".