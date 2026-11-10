Compromís sobre el funeral por las víctimas de Urda: "Los rituales religiosos forman parte de la intimidad"

El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado sobre el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que "los rituales religiosos, sean católicos o no, forman parte de la intimidad personal y familiar y no de las estructuras del Estado".

"Nosotros somos una fuerza de izquierdas laica y laicista y, por tanto, acompañamos a las familias en su dolor, pero entendemos que los rituales religiosos, sean católicos o no, forman parte de la intimidad personal y familiar y no de las estructuras del Estado", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha puesto de manifiesto preguntado por la misa funeral en la Catedral Primada en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda, así como por la ausencia al acto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.