La comunidad educativa, dividida ante la huelga general: Los alumnos podrán secundarla a partir de 3º de ESO

Archivo - Pasillo en el interior de un colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada para este miércoles por UGT y CCOO por la "pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales", afectará también a la comunidad educativa.

Los estudiantes mayores de catorce años, es decir, aquellos que están cursando a partir de 3º de Educación Secundaria Obligatoria, podrán secundar la huelga. En esta etapa (ESO), deberán llegar a un acuerdo en la asamblea de alumnos y comunicarlo al colegio para estar habilitados para hacer la huelga.

"El Sindicato de Estudiantes ha convocado movilizaciones y en algunos lugares se mezcla con huelgas docentes, por lo que consideramos que va a tener una gran acogida tanto entre el alumnado como entre docentes porque es un tema muy sensible", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, José Luis Valero.

Precisamente, desde el Sindicato de Estudiantes ha hecho un llamamiento a la juventud estudiantil "a levantar la huelga general con la mayor fuerza en todos los centros de estudio, en todas las universidades y barrios, impulsando asambleas y comités de huelga en institutos y facultades, en unidad con profesores y toda la clase obrera".

En este contexto, el portavoz de Enseñanza de UGT ha advertido de que los docentes son "un colectivo especialmente sensible al tema de la vivienda porque hay una gran movilidad por la falta de plantillas estables", además ha destacado que hay profesores cuyos ingresos "son muy bajos": "Nos afecta doblemente. La vivienda es un problema especialmente en lugares turísticos como las Islas Baleares y los interinos no tienen ingresos estables".

Aunque FSIE ha adoptado la posición de no secundarla, el secretario general del sindicato, Enrique Ríos, ha precisado que esto "no supone, en ningún caso, cuestionar ni limitar el legítimo derecho de los trabajadores a participar en ella".

"Consideramos que, ante cualquier convocatoria, cada trabajador debe reflexionar y valorar de manera responsable si los motivos y reivindicaciones que la sustentan responden realmente a los intereses generales de los trabajadores y, en nuestro caso particular, a las necesidades y demandas de los profesionales del sector de la enseñanza", ha manifestado Ríos.

Por ello, ha apelado a la "la libertad individual y al criterio personal de cada trabajador para que, tras una valoración consciente, razonada y coherente de los objetivos de la convocatoria, decida libremente si desea secundarla o no".

Para el sindicato, ambas decisiones "son igualmente legítimas y merecen el mismo respeto, sin que nadie deba verse condicionado por presiones, imposiciones o coacciones de ningún tipo". "Nuestra posición es clara: defender el derecho de huelga implica también respetar plenamente la libertad de ejercerlo o de no hacerlo", ha zanjado Ríos.

Asimismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recordado que su actividad "se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales", por lo que considera que la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, "tiene unas connotaciones políticas que no casan" con la "independencia y el carácter estrictamente profesional" del sindicato.

No obstante, Comisiones Obreras defiende que la juventud "es una de las principales razones de la huelga general". "La juventud trabajadora tiene que enarbolar la bandera, y ser protagonista de su futuro, porque el futuro de la juventud organizada es uno de esperanza", comentó en un acto en Madrid el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha mostrado su preocupación por que esta huelga "termine convirtiéndose en una herramienta de propaganda electoral, una demostración de fuerza para medir la capacidad de presión y un instrumento para generar incertidumbre y temor, en lugar de responder a reivindicaciones concretas y legítimas y que, una vez más, sean los alumnos y sus familias quienes acaben asumiendo las consecuencias de una protesta cuyos objetivos podrían trascender a las reivindicaciones que la motivan".

FAMILIAS RECUERDAN QUE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN ES UNA PRIORIDAD

"No debemos olvidar que los alumnos y su derecho a la educación deben seguir siendo una prioridad, incluso en situaciones de confrontación política o social", ha apuntado a Europa Press la presidenta de CONCAPA, María Ángela Melero, destacando que el ejercicio legítimo del derecho a la huelga debe "ser compatible con la protección de sus derechos, evitando que sean los alumnos y sus familias quienes soporten las consecuencias de conflictos y reivindicaciones ajenos al ámbito educativo".

Para la presidenta de CONCAPA, cualquier interrupción de la actividad lectiva "merece una profunda reflexión". Por ello, apela a la responsabilidad del profesorado para que valore si su participación en una huelga general "puede generar más incertidumbre e inestabilidad en el sistema educativo que beneficios para la propia educación".

CONCAPA reclama a las administraciones que garanticen "unos servicios mínimos suficientes, proporcionados y efectivos, que permitan salvaguardar los derechos de los alumnos y atender, en la medida de lo posible, las necesidades de conciliación de las familias". "Estos servicios deben constituir una garantía real, no una mera formalidad, y establecerse respetando también el derecho fundamental a la huelga", ha puntualizado Melero.

Por el contrario, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha acordado en su junta directiva no pronunciarse sobre la huelga general de este miércoles.

COLEGIOS RESPETAN PERO NO COMPARTEN LA HUELGA GENERAL

En la misma línea, la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) considera prioritario garantizar, en la medida de lo posible, el derecho a la educación de los alumnos y la continuidad de la actividad escolar "con la mayor normalidad posible, evitando interrupciones innecesarias en su aprendizaje".

Al mismo tiempo, ante esta convocatoria de huelga general, CICAE no identifica "con claridad qué resultados concretos se esperan alcanzar ni cómo repercutirán en la comunidad educativa". "Creemos que las reivindicaciones sociales y laborales deben abordarse desde el diálogo y mediante propuestas concretas, procurando siempre que su impacto sobre el alumnado y el normal desarrollo de la actividad educativa sea el menor posible", ha defendido la asociación.

Igualmente, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) destaca su respeto a la huelga pero precisa que "es legítimo cuestionar la oportunidad de esta convocatoria, a pocos días de unas elecciones generales y con reivindicaciones de marcado carácter político, y cuyas consecuencias recaen sobre empresas, trabajadores y familias".

"No es casual que sindicatos tan representativos de la enseñanza privada y concertada como FSIE y USO hayan decidido no secundarla. Necesitamos menos confrontación política y más diálogo, confianza y soluciones reales a los problemas de la educación", ha dicho el presidente de CECE, Alfonso Aguiló, en declaraciones a Europa Press.