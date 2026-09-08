La comunidad educativa, preocupada por el resultado de España en PISA, insta a impulsar la lectura: "Hemos tocado fondo"

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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa ha mostrado su preocupación ante los resultados de España en el Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE y ha instado a impulsar la lectura en los estudiantes.

Los alumnos españoles han obtenido su peor resultado de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias en PISA 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE. Los datos revelan que los españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

"Hemos tocado fondo y esto solo tiene que poder valer para coger impulso y tirar para arriba", ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, quien ha destacado que estos resultados preocupan "especialmente a las familias" porque es una tendencia "muy negativa" y un problema que hay que tomarse "en serio".

Ladrón de Guevara ha subrayado que la educación tiene que ser "una política de país porque es un tema a largo plazo", por lo que ha reclamado medidas legislativas "consensuadas entre todos" en vez de ir dando "bandazos legislativos" que lo que hacen es meter a España "en el hoyo de los resultados". También ha defendido incorporar en los colegios "la cultura del esfuerzo" y el "gusto por el saber", algo que, en sus palabras, "se inculca desde Infantil".

Otras de las soluciones propuestas por la presidenta de COFAPA son "leer más; hacer dictados; prestigiar de verdad la profesión docente, pilar fundamental de la educación"; y que las familias se involucren más en la educación de sus hijos.

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) también han recibido estos resultados "con preocupación", aunque han pedido "prudencia en su interpretación".

De este modo, la presidenta de CEAPA, María Sánchez, ha explicado que PISA "mide determinadas competencias en un momento concreto; no evalúa por sí solo la calidad completa de un sistema educativo ni permite atribuir la caída a una única causa", por lo que cree que "sería simplista responsabilizar exclusivamente a las pantallas, al alumnado o a las familias".

"Estamos ante un problema estructural que requiere más inversión, menos alumnado por aula, plantillas completas, refuerzo educativo y apoyos adecuados para atender la diversidad. Las administraciones deben ser mucho más ambiciosas y analizar con rigor qué está fallando antes de adoptar soluciones rápidas o prohibiciones aisladas. La educación es el futuro de nuestra sociedad y necesita un compromiso estable, coordinado y alejado de la confrontación partidista", ha manifestado Sánchez.

Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha advertido de que los resultados de PISA "evidencian que la LOMLOE no está funcionando" y ha exigido un "cambio de rumbo educativo".

Para CONCAPA, que considera que PISA refleja la "decadencia paulatina" del sistema educativo, la educación "no puede consistir en aprobar sin aprender para disfrazar los datos negativos" de España.

Como solución, CONCAPA propone recuperar los conocimientos fundamentales como eje de la educación; reforzar Lengua, Matemáticas y Ciencias desde las primeras etapas; establecer evaluaciones externas rigurosas y homogéneas; garantizar refuerzos específicos para quienes presenten dificultades de aprendizaje; recuperar una verdadera cultura del esfuerzo; reducir la burocracia al profesorado; y dar a las familias mayor capacidad de participación.

LOS COLEGIOS VEN UNA "MALA NOTICIA" EN LOS RESULTADOS DE PISA

Asimismo, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, ha calificado los resultados de PISA de "mala noticia" y ha advertido de que "afecta a todo tipo de centros y a todo el sistema educativo".

Aguiló, que ha criticado los intereses políticos en educación, ha explicado a Europa Press que si un estudiante "no comprende un texto largo, no hará bien un problema de Matemáticas ni entenderá un enunciado de Ciencias". "Ahí está la urgencia", ha alertado.

Antes de anunciar otra ley u otra nueva reforma, el presidente de CECE ha exigido que "alguien evalúe la que hay": "Llevamos 20 años legislando sin medir resultados, y este es el resultado de no medir".

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) también ha acogido "con preocupación" los resultados de PISA, especialmente por el retroceso en comprensión lectora, ya que la lectura "es una competencia transversal, imprescindible para el aprendizaje en todas las materias, para interpretar y contrastar información y para desarrollar el pensamiento crítico", por lo que ve necesario reforzar el hábito lector.

CICAE considera que la sucesión de leyes "dificulta que los centros puedan consolidar sus proyectos y evaluar sus resultados a largo plazo". La evolución legislativa ha ido, a su juicio, "en detrimento de la autonomía de los centros, que permite desarrollar proyectos educativos sólidos, genera confianza en los equipos y favorece la innovación y la mejora".

Escuelas Católicas ha lamentado asimismo que los resultados "dejan al descubierto el fracaso de determinadas políticas educativas, más preocupadas porque los alumnos pasen de curso y obtengan títulos académicos, que en los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos". "Rebajar los niveles de excelencia académica es un grave error y los efectos los estamos viviendo informe tras informe", ha asegurado.

Los estudiantes, por su parte, creen que los resultados muestran "la necesidad de realizar un ejercicio de autocrítica tanto a nivel a nivel estatal como autonómico". No obstante, CANAE ve positivo la eliminación de la brecha de género en Ciencias.

Las asociaciones estudiantiles apuntan al "estancamiento metodológico" de muchos colegios a una de las principales causas y reclaman que se tenga en cuenta la diversidad de las aulas, bajar las ratios y una mayor participación de los alumnos en el sistema educativo: "No se puede hablar del alumnado sin el alumnado".

LOS SINDICATOS RECLAMAN MÁS INVERSIÓN Y RECURSOS

Para Comisiones Obreras, PISA refleja una "importante escasez de profesorado" y la necesidad de aprobar "medidas urgentes, estructurales y de gran impacto para mejorar el sistema con incrementos de inversión y plantillas".

El sindicato incide en que todas las administraciones educativas "deben asumir, de una vez, su responsabilidad: abordar de forma inmediata las mejoras imprescindibles en las leyes y normas estatales, en los desarrollos autonómicos, en la gestión y en el incremento de la inversión".

En la misma línea, UGT ha reclamado más inversión y recursos para hacer frente al "deterioro" de los resultados educativos que refleja PISA que, en su opinión, evidencian "un empeoramiento generalizado que no puede explicarse por una única causa ni atribuirse al alumnado o al profesorado".

Igualmente, STEs-I ha pedido "más recursos y menos pantallas ante el retroceso de la comprensión lectora", así como una reducción de ratios, bibliotecas escolares dotadas y reforzar la lectura pausada.

"Los resultados no pueden servir para volver a responsabilizar al profesorado de problemas que son estructurales. Cuando retroceden competencias esenciales como la lectura, debemos preguntarnos qué condiciones estamos ofreciendo en las aulas y qué recursos ponemos a disposición de los centros para atender al alumnado", ha apuntado el responsable de Política Educativa del sindicato, Fernando Villalba.

CSIF considera que los datos del Informe PISA le dan la razón sobre la necesidad de realizar una serie de reformas urgentes del sistema educativo que "culmine con un gran pacto de Estado por la Educación".