La Comunidad Judía Española exige "firmeza frente al antisemitismo" tras el ataque a un cementerio judío de Barcelona

Una de las tumbas vandalizadas en el cementerio de Les Corts. - FCJE

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Barcelona (CJB) han exigido "máxima firmeza frente al antisemitismo" tras el ataque vandálico de este sábado contra varias tumbas del cementerio judío de Les Corts en Barcelona.

"Exigimos a las autoridades la máxima firmeza frente al antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones, la identificación de los autores de estos hechos y que sean perseguidos y juzgados conforme a la ley", han expresado en un comunicado en el que han añadido que "la lucha contra el antisemitismo no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso de toda la sociedad".

Además, han asegurado que el ataque "supone una grave ofensa a la memoria de los fallecidos y un atentado contra los valores de convivencia, respeto y libertad religiosa".

"Anteriormente, los antisemitas señalaron al colegio judío de Barcelona, exponiendo y poniendo en riesgo a cientos de menores. También se han señalado comercios y lugares de trabajo de ciudadanos judíos en la ciudad. Con estos hechos, el nivel de antisemitismo da un salto alarmante, pasando de las palabras a las acciones, de la incitación al ataque directo", ha lamentado la Comunidad Judía.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condenado estos hechos y ha señalado que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa", ha trasladado su apoyo a la Comunidad Judía de la ciudad y ha dicho que el consistorio trabaja para identificar a los responsables.

En paralelo, Cementiris de Barcelona está colaborando con las autoridades para facilitar la investigación, incluida la revisión de la información disponible y los elementos de seguridad existentes.