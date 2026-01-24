La Comunidad de Madrid activa el nivel de precaución por nevadas para este sábado

Paisaje nevado en La Barranca, en Navacerrada, Madrid - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución ante la previsión por nevadas para este sábado día 24, según el Boletín de Olas de Frío publicado este viernes.

En concreto, la Dirección General de Salud Pública ha activado el nivel 1, el segundo más alto, ante la probabilidad de nevadas durante la jornada de este sábado y de cara a la evolución meteorológica de cara a los próximos tres días.

El nivel de precaución se activa cuando existe un riesgo para la salud de la población más vulnerable a las bajas temperaturas. La noche de este viernes se han registrado temperaturas mínimas de 3,5º, que subirán hasta 1,3º de cara al sábado y se elevarán hasta los 2,2º el domingo. El lunes, por su parte, alcanzarán los 5,4º.

Este boletín recoge la evolución de temperaturas mínimas previstas para los tres próximos días elaborada a partir de la media de las temperaturas de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

RECOMENDACIONES

Desde Salud Pública recuerdan que el frío agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorece los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe, entre otras. Son particularmente vulnerables a los efectos del frío, las personas mayores, con dolencias crónicas (cardíacas, respiratorias, etc.), los bebés y las personas sin hogar o con privaciones económicas.

Por ello, recomiendan mantener encendida en casa una fuente de calor, cerrando bien puertas y ventanas y dejando pasar el sol lo máximo posible. No obstante, hay que tener precaución con estufas de leña y gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Hay que abrigarse adecuadamente, mejor con varias capas de ropa, y asegurarse de tener suficiente comida y sus medicamentos en la vivienda. También aconsejan evitar estar quieto mucho tiempo, pues la actividad física combate el frío y beneficia la salud. Se debe evitar beber alcohol porque aunque al principio produce calor, después puede llegar a provocar hipotermia.

Asimismo, recomiendan, entre otras medidas, estar siempre bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa y extremar la precaución para evitar caídas cuando se producen heladas en la calle.