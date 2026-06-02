ConBici convoca una 'bicifestación' esta semana en diez ciudades para reivindicar la bici ante la crisis energética

Archivo - Usuario del servicio municipal de bicicletas (Bicimad) circula por una calle de Madrid, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

ConBici convoca una gran 'bicifestación' esta semana en diez ciudades españolas bajo el lema 'Ante la crisis energética, bicicleta estratégica' para reivindicar el papel de la bicicleta como herramienta "estratégica" frente a la crisis energética, la dependencia del petróleo y el encarecimiento de la movilidad cotidiana.

De esta manera, Granada al Pedal saldrá a la calle este 2 de junio; Biziz Bizi, el día 3; Sineu Bicipeu, el día 4; Alacant en Bici, el día 6; y Bielas Salvajes (Zaragoza), Asociación Cívica Composcleta (Santiago de Compostela). A Contramano (Sevilla), Asturies ConBici, Cantabria ConBici y Burgos Con Bici, el día 7, según han señalado desde ConBici a Europa Press. Queda Lorca Biciudad por confirmar fecha.

La movilización pide medidas "concretas y sostenidas" que faciliten el uso cotidiano de la bicicleta en condiciones de seguridad y comodidad. Entre otras, demanda una red ciclista "segura, continua y conectada; más aparcamientos seguros para bicicletas; medidas "efectivas" de calmado del tráfico; entornos escolares seguros y saludables.

Además, insiste en una mejor integración de la bicicleta con el transporte público; más espacio público para caminar, pedalear y convivir; y políticas públicas estables de movilidad activa y reducción de la dependencia del coche.

Este conjunto de movilizaciones se enmarca en la campaña estatal 'La energía que nos mueve', impulsada por ConBici con motivo del Día Internacional de la Bicicleta, que se celebra cada 3 de junio. Con ella, quiere visibilizar que la bicicleta es "una respuesta real y disponible ante los retos energéticos, climáticos, económicos y de salud pública".