La Conferencia Episcopal espera que la visita del Papa a España sea un "espaldarazo" para aumentar las vocaciones

Archivo - Una monja reza el rosario, en la Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) espera que la visita del Papa León XIV a España del próximo mes de junio sea un "espaldarazo" para aumentar el número de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.

"Esto ayuda a toda esta pastoral sencilla, del día a día, que se hace en la diócesis, que se hace en todas las realidades eclesiales, pues evidentemente es un espaldarazo", ha asegurado el director del Servicio de Pastoral de la Vocación de la CEE, José Benito Gallego, este martes, en una rueda de prensa en Madrid.

Preguntado por si esperan que el viaje sea un revulsivo para las vocaciones, ha asegurado que "sí", que lo viven con "esperanza", y ha recordado que, en otras citas del Papa con la juventud han constatado que "hay muchas personas que lo viven como un interrogante y algunos dan el paso y se animan, porque no deja de ser un tsunami espiritual, festivo, alegre" además de "un acontecimiento histórico".

Así lo ha indicado durante la presentación de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que la Iglesia celebrará el próximo 26 de abril bajo el lema 'Todos oramos por todos'.

En la primera de estas jornadas se invita a las comunidades cristianas a rezar por todas las vocaciones ayudando a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación, mientras que la segunda tiene como objetivo apoyar económicamente las vocaciones que surgen en los territorios de misión para que ninguna quede frustrada por falta de recursos.

La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol --una de las cuatro Obras Misionales Pontificias (OMP) nació para que ninguna vocación se perdiera por falta de medios. El Papa asumió esta iniciativa como propia hace más de 100 años y es el cauce oficial de la Santa Sede para canalizar los donativos de todos los católicos del mundo.

SE TRIPLICAN LAS VOCACIONES NATIVAS EN 40 AÑOS

El director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Misiones y director de OMP, José María Calderón, ha explicado que en los últimos 40 años se ha "triplicado" el número de vocaciones nativas, pasando de 21.779 a 62.829. Además, ha destacado que en 2025, la Obra de San Pedro Apóstol apoyó con 15,8 millones de euros a 751 seminarios diocesanos, la mayoría de ellos en África, y a 90.352 seminaristas. También destinó 537.177 euros al sostenimiento de 2.400 novicias en 19 países de África, Asia y Oceanía.

Calderón ha puesto de relieve el ejemplo de Nigeria donde se encuentra "el seminario más grande del mundo, con más de 600 seminaristas", a pesar de la "atroz" persecución que sufren los cristianos en el país.

En el caso de las vocaciones en España, han reconocido la importancia de la llegada de vocaciones de otros países a la "España vaciada" pues sostienen la Iglesia española en estos territorios y ayudan a evitar que algunos monasterios contemplativos tengan que "echar el cierre".

Esto también ocurre, según ha añadido, fuera del ámbito eclesial. "Yo que soy de la España vaciada, si no es gracias a la mano de obra de otros lugares, en mi pueblo no habría vendimia, no habría oliva y no habría servicios básicos", ha advertido.

Por otro lado, preguntados por cómo diferencia la Iglesia las vocaciones reales del emotivismo del que han advertido recientemente los obispos, Benito ha indicado que uno de los objetivos del servicio de la pastoral de la vocación es "suscitar, promover, despertar" pero también "acompañar y formar".

"Esto es algo que en nuestras reuniones anuales se pide porque es verdad que vivimos ahora este don y esta gracia de estas experiencias de impacto de fin de semana, evidentemente, hay que seguir cuidándolas y fomentándolas pero luego viene el proceso, que significa tiempo, personas, medios, paciencia, oración, capacitación", ha explicado. También ha asegurado que deben estar acompañando "incluso cuando la vocación quiebra, se cansa" o ante "una equivocación".