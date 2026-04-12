El Congreso decide este martes si tramita una ley para habilitar a la CNMC como coordinador de servicios digitales

Archivo - Sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá y votará el martes la toma en consideración de una Proposición de Ley para la habilitación legal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales en España, como exige el Reglamento Europeo de servicios digitales, conocido como DSA (Digital Services Act, por sus siglas en inglés).

El objetivo es dotar por fin a la CNMC de una base jurídica completa para supervisar a las grandes plataformas y aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa comunitaria.

En julio de 2025, el Gobierno ya aprobó el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, una ley mucho más amplia que fue remitida al Congreso donde se encuentra en fase de tramitación desde entonces.

El proyecto de ley del Gobierno aborda cuestiones como el pluralismo informativo, la independencia de los medios, el control de concentraciones, los registros de prestadores de servicios de comunicación y la transparencia en la medición de audiencias, aspectos que no recoge la nueva iniciativa socialista con el objetivo de sacar adelante la reforma que afecta a la CNMC, según indicaron a Europa Press fuentes socialistas.

Dicho texto, promovido por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, recoge modificaciones en varias leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).

Respecto a la CNMC, la norma modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para designarla como coordinador de servicios digitales y le otorga amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre los servicios digitales intermediarios, aquellos que facilitan la transmisión de datos, el acceso a contenido digital o la conexión entre usuarios y proveedores de bienes o servicios en línea.

Aunque desde entonces está designada como coordinador de servicios digitales de España, la CNMC no cuenta con la habilitación legal completa, lo que le ha impedido ejercer parte de sus funciones (certificar alertadores fiables, acceder a datos de plataformas, etc.).

De hecho, en diciembre de 2025 la presidenta de CNMC, Cani Fernández, pedía en el Congreso aprobar el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. "No estamos habilitados legalmente para actuar y, por tanto, no podemos ejercer la mayor parte de nuestras funciones", advertía en una comparecencia ante Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja.