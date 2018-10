El Congreso pide que se dupliquen en 2019 las prestaciones por hijo a cargo contra la pobreza infantil

Publicado 09/10/2018 20:26:16 CET

El PP, que se abstiene, aboga por la creación de empleo contra esta situación y PNV critica la invasión de competencias del texto

El Pleno del Congreso ha apoyado una proposición no de ley del PSOE, impulsada por la Plataforma de Infancia y Unicef, para luchar contra la pobreza infantil en la que se reclama un Ingreso Mínimo Vital que incremente las prestaciones por hijo a cargo y despliegue un programa de garantía de rentas mínimas a las familias en situación de vulnerabilidad severa.

El texto votado, que ha contado con aportaciones de PDeCAT, Ciudadanos y Unidos Podemos, llama a "duplicar" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 los fondos para prestación de Seguridad Social por hijo a cargo, destinados a combatir la pobreza infantil severa, incrementando de manera progresiva su cuantía y cobertura en los ejercicios posteriores.

Pero, además, pide atender las situaciones de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidades y las oportunidades vitales de niños y niñas, arbitrando medidas encaminadas a romper el ciclo de reproducción de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascensor social, entre otras iniciativas, así como reforzar los Servicios Públicos de sanidad como instrumento eficaz para combatir las desigualdades en salud o en educación.

Establecer programas basados en la cooperación con las autonomías y las Corporaciones Locales destinados a atender situaciones de privación material y sus consecuencias en forma de exclusión social; promover alianzas con el tercer Sector y la responsabilidad social corporativa de las empresas que permita aunar esfuerzos y combinar recursos destinados a combatir las carencias y desventajas que sufren los niños y niñas que viven en hogares en situación de pobreza; o velar por el cumplimiento efectivo en España de la Convención sobre Derechos del Niño ratificada

por España, son otras de las propuestas incluidas en el texto.

La iniciativa socialista se ha llevado críticas por su falta de concreción o ambición. Pero ha sido el PP, que ha decidido abstenerse en la votación, quien más ha atacado esta propuesta reclamando medidas para la creación de empleo. La portavoz 'popular' en este debate, Silvia Heredia, ha defendido que "la mejor apuesta contra la pobreza infantil es el empleo" y ha pedido al Gobierno socialista que deje de "destruirlo" y comience a crearlo como lo hizo su partido durante su estancia en la Moncloa.

Según ha explicado, la formación 'popular' está a favor de algunos puntos que proponen los socialistas, pero no están dispuestos a aprobar un ingreso mínimo vital sin saber en qué términos se aprueba y con qué presupuesto.

UN GOBIERNO QUE BUSCA "MANTENERSE VIVO" PERO NO REFORMA

Desde Unidos Podemos, la diputada de En Comú Mar García Puig, ha celebrado la propuesta, teniendo en cuenta la "inacción" del PP hasta ahora en esta materia. Aún así, ha lamentado la "poca concreción" de la iniciativa del PSOE que, según ha apuntado en su intervención, no habla "de cuantías, de requisitos para optar a estas cuantías y tampoco de calendarios. "No es de recibo que esta propuesta, aunque sea 'no de ley', no haya estos compromisos", ha apuntado.

A pesar del apoyo de su partido a la propuesta, la portavoz de Ciudadanos Virginia Millán ha comparado la iniciativa con la situación del Ejecutivo de Sánchez. Para la 'naranja' se refleja en este texto que el presidente está más pendiente de "mantenerse vivo" en el Gobierno que "en hacer reformas para el país".

"Frustración" es lo que ha sentido el representante de PNV, Iñigo Barandiaran, al leer la propuesta. En su intervención ha lamentado que la proposición sólo incluya a las autonomías como meras colaboradoras cuando, según ha indicado, las principales actuaciones de rescate a menores en situación de pobreza están en manos de ayuntamientos y comunidades, como algunas ayudas, la salud o la educación.

RECOGE LAS REIVINDICACIONES DE LAS ORGANIZACIONES

Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN) sí que han mostrado su apoyo al texto, aunque también ha destacado la labora autonómica en esta materia,; mientras que PDeCAT ha reclamado que el incremento de la prestación por hijo a cargo sea un compromiso de Gobierno. Finalmente, Foro Asturias ha pedido que el Congreso mande un mensaje de unanimidad a la sociedad, tal y como hizo el Senado hace unas semanas con una iniciativa similar.

En el debate en el Pleno han estado presentes representantes de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España y de Unicef. Ambas organizaciones han celebrado que el texto recoja algunas de sus principales reivindicaciones y que la Cámara haya puesto a la infancia en el centro de las políticas y, por tanto, en el lugar que le corresponde.