El Consejo de Protección Civil aprueba una declaración de intenciones para crear la Agencia Estatal de Protección Civil

El Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil ha aprobado este miércoles por mayoría una declaración de intenciones para impulsar la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias "con la abstención de doce comunidades autónomas (CCAA)", según ha informado el Ministerio del Interior.

Este órgano asumiría las funciones de la actual Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Con él, se pretende "fortalecer los recursos, la capacidad de coordinación y la modernización tecnológica del Sistema Nacional" sin alterar el marco competencial vigente. La propuesta, incluida en el borrador de Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que también ha sido presentado este miércoles, ya ha sido rechazada por los socios parlamentarios del Gobierno.

La reunión ha sido presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ella han tomado parte entre otros la subsecretaria del departamento, Susana Crisóstomo, y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Al margen de la declaración de intenciones sobre la Agencia Estatal de Protección Civil, el Pleno también ha aprobado por unanimidad la Guía Técnica de Módulos Respuesta.

Este documento establece las especificaciones mínimas de los distintos medios y recursos de las administraciones públicas susceptibles de ser movilizados para la respuesta ante emergencias y catástrofes. A su vez, marca el proceso para su activación mediante el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias. Con él, se pretende garantizar la autosuficiencia operativa de los medios y recursos de respuesta a las emergencias, su capacidad de despliegue rápido y su interoperabilidad.

Para conseguir esto, se pondrá en marcha Sistema de Gestión de Capacidades (SIGECAN), una herramienta informática similar a la utilizada por el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Según ha explicado Interior, este sistema funcionará como sistema común de comunicación e información de emergencias a nivel estatal para gestionar de forma integrada los recursos del Sistema Nacional de Protección Civil y mejorar el tiempo de respuesta en emergencias complejas.

A su vez, el Consejo Nacional también ha decidido por unanimidad impulsar la creación de la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, un compromiso asumido por España con el Marco de Acción de Sendai (2015-2030) de Naciones Unidas incluido en la II Estrategia Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con el Departamento dirigido por Grande-Marlaska, se tratará de un foro multisectorial y permanente que coordine políticas, conocimiento y acciones preventivas para reducir riesgos, fortalecer la resiliencia y garantizar la protección de derechos frente al incremento de desastres, sobre todo de los vinculados al cambio climático.

En concreto, estará compuesta por una presidencia, que corresponderá a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias; una vicepresidencia, que será ocupada por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO); una secretaría y vocalías voluntarias de administraciones centrales, autonómicas y locales, empresas, universidades, colectivos vulnerables y medios de comunicación.

Esta Plataforma complementará al Consejo Nacional de Protección Civil para promover la colaboración entre administraciones, el sector privado, la investigación académica y la sociedad civil. Entre sus funciones estarán integrar la reducción del riesgo en las políticas públicas y planificación estatal; mejorar la cooperación internacional, nacional y autonómica e impulsar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.