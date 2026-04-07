Consumo activa la web para gestionar las suplantaciones de identidad en el juego online durante la campaña de la Renta

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). Bustinduy ha informado sobre las novedades relativas a la actividad de su departame - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT), ante el inicio de la campaña de la Renta 2025.

Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se trata del tercer año consecutivo en que se pone en marcha este protocolo dirigido a aquellas personas cuya identidad ha sido suplantada por un tercero en el juego online, generando ganancias que no reconocen como propias.

De este modo, para facilitar la gestión de estos casos, se ha habilitado una página web específica donde los usuarios pueden encontrar una guía práctica con los pasos a seguir para denunciar la suplantación y orientación para regularizar la situación ante la Agencia Tributaria.

El Ministerio ha explicado que "ante el aumento de este tipo de delitos" la web busca ofrecer un canal "ágil y accesible" para recibir orientación sobre cómo actuar. En 2025, un total de 8.675 personas presentaron denuncias por suplantación de identidad, un 12% más respecto a 2024.

Consumo ha detallado que estas denuncias están relacionadas con un total de 15.871 cuentas de juego, lo que equivale al 4% de los contribuyentes que recibieron información fiscal vinculada al juego online. El perfil de las víctimas de suplantación muestra más presencia de mujeres y de personas mayores de 26 años, a diferencia del perfil predominante en el sector del juego online, caracterizado por hombres de entre 18 y 25 años.

LA MAYORÍA DE CASOS EN LAS APUESTAS

Asimismo, ha apuntado que la mayoría de los casos de suplantación se concentran en el segmento de las apuestas, que representa el 85% del total. Los casinos también han experimentado un gran crecimiento pasando del 7% en 2024 al 18% en 2025.

"Este aumento coincide con la reactivación de los bonos de bienvenida, que estuvieron prohibidos hasta 2024, cuando una sentencia del Tribunal Supremo anuló las restricciones sobre este tipo de promociones incluidas en el Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de las actividades de juego", ha subrayado.

Según el análisis de las denuncias recogidas a través del protocolo PACS, más de 7.600 personas inscritas en el registro de autoprohibidos para evitar la participación en las actividades de juego podrían haber jugado utilizando datos de terceros, en muchos casos personas de su entorno cercano.

Al mismo tiempo, se estima que al menos un 8% de los menores que intentaron registrarse sin éxito acceden finalmente al juego utilizando identidades ajenas, en su mayoría dentro del ámbito familiar (66%).

Otras prácticas detectadas son el uso de bots para operar cuentas con alta intensidad, que suelen ser detectadas y bloqueadas por los operadores, lo que lleva a la creación de nuevas cuentas con identidades suplantadas; y el fraude de bonos de bienvenida.

Por último, ha recordado que la DGOJ pone también a disposición de los ciudadanos el servicio 'Phishing Alert', que permite recibir avisos por correo electrónico ante cualquier intento de registro en plataformas de juego de ámbito estatal con los datos personales del usuario.