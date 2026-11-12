El consumo de materiales en España creció un 5,7% en 2025, hasta los 475,7 millones de toneladas, según el INE

Archivo - Bayern, Alemania. - Armin Weigel/dpa - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La economía española consumió 475,7 millones de toneladas de materiales en 2025, un 5,7% más que el año anterior, según el avance de la Cuenta de Flujos de Materiales publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos datos son provisionales.

El consumo de materiales por habitante aumentó un 4,6%, hasta situarse en 9,6 toneladas. Por su parte, la productividad de materiales --es decir, el PIB generado por cada unidad de material consumido-- disminuyó un 3%, hasta los 2.932,8 euros por tonelada.

La extracción nacional representó el 83,8% del consumo de materiales, con 398,5 millones de toneladas, un 5,1% más que en 2024. El balance comercial físico, resultado de restar las exportaciones a las importaciones, fue de 77,1 millones de toneladas: 251,5 millones importadas frente a 174,4 millones exportadas.

Los principales materiales extraídos en España en 2025 fueron los minerales no metálicos y la biomasa, con 246,9 y 130,7 millones de toneladas, respectivamente, y aumentos del 6,3% y del 4,1% respecto a 2024.

Además, los combustibles fósiles y la biomasa fueron los materiales con mayor peso en las importaciones, con el 47,6% y el 23,4% del total, respectivamente. En las exportaciones predominó la biomasa (26,9%), seguida de los combustibles fósiles (24,7%).

Por otro lado, los materiales liberados al medioambiente tras su utilización en la economía aumentaron un 2,5% en 2025, hasta los 292,5 millones de toneladas. Las emisiones atmosféricas, principalmente gases de efecto invernadero, representaron el 90,7% del total, con 265,2 millones de toneladas.

En 2025, la acumulación neta de materiales en edificios, infraestructuras, maquinaria, vehículos y otros bienes duraderos alcanzó los 275,2 millones de toneladas. En términos per cápita, se situó en 5,4 toneladas, un 8,4% más que el año anterior.

La acumulación neta representó el 57,9% del consumo nacional de materiales, de modo que casi seis de cada diez toneladas utilizadas por la economía permanecieron incorporadas a su 'stock' físico de activos e infraestructuras.