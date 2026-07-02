El consumo medio de agua de hogares españoles fue de 128 litros dirarios por persona en 2024, según el INE

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo, a 23 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consumo medio de agua de los hogares españoles fue de 128 litros (l) por habitante y día en 2024, misma cifra que en 2022, según ha señalado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su 'Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua'. Los más elevados se dieron en Cantabria (186 l por habitante y día), Castilla-La Mancha (172) y Principado de Asturias (161). Por el contrario, los más bajos se registraron en País Vasco (79 l por habitante y día), Cataluña (100) y Galicia (115).

En total, el INE explica que en 2024 se suministraron 4.267 hectómetros cúbicos (hm3) de agua a las redes públicas de abastecimiento urbano, un 0,3% menos que en 2022. De ellos, 3.283 hm3 --es decir, tres cuartas partes-- fueron volúmenes de agua registrada, es decir, medidos por los contadores de los usuarios.

Mientras tanto, el resto (984 hm3) constituyeron volúmenes de agua no registrados (no medidos o estimados mediante aforos). En este sentido, las pérdidas reales (fugas, roturas y averías en la red de suministro) se estimaron en 624 hm3, lo que supuso un 14,6% del total de agua suministrada a dichas redes. Por su parte, las pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes y consumos autorizados no medidos) se situaron en 360 hm3.

Las CCAA que más incrementaron el volumen de agua registrado y distribuido a los usuarios durante 2024 fueron Castilla-La Mancha (33,4%), Principado de Asturias (17,7%) y Comunidad Valenciana (16,1%), de acuerdo con el organismo. En el lado opuesto, las regiones que más redujeron el volumen de agua registrado y distribuido fueron Extremadura (-10,9%), La Rioja (-7,8%) y Cataluña (-5,7%).

Por regiones, las autonomías que más volumen de agua distribuyeron respecto al total fueron Andalucía (17,3% del total), Comunidad de Madrid (13,8%) y Cataluña (12,8%). En el otro extremo, se situaron La Rioja (0,8%), Cantabria (1,7%) y Extremadura (1,8%). Por tipo de usuario, Andalucía fue la comunidad con mayor consumo de agua registrada y distribuida a los hogares (17,9% del total) y a los sectores económicos (16,1%). Por su parte, Comunidad de Madrid registró los mayores consumos municipales (21,0% del total).

De manera más general, el INE indica que el consumo de agua de los hogares aumentó un 3,3% y el de los sectores económicos un 12,9%. Por el contrario, los consumos municipales se redujeron un 8,7%. Asimismo, precisa que el 62,1% del volumen de agua captado por las empresas y los entes públicos suministradores de agua procedió de aguas superficiales en 2024; el 27,1%, de aguas subterráneas y el 10,8%, de otro tipo de aguas (desaladas del mar o salobres).

Además, informa de que el coste unitario del agua subió un 5,2%, hasta 2,02 euros por metro cúbico (m2). Mientras tanto, el coste unitario del suministro alcanzó los 1,09 euros por m3, un 0,6% menos que en 2022 y el de saneamiento (alcantarillado, depuración, cánones de saneamiento y vertido) aumentó un 22,4%, hasta 0,93 euros.

En este marco, los valores más elevados del coste unitario del agua en 2024 se dieron en Baleares (2,80), Cataluña (2,72) y Comunidad Valenciana (2,63). Por otro lado, La Rioja (1,26 euros), Principado de Asturias (1,27) y Castilla y León (1,29) presentaron los más bajos.