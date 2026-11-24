Archivo - Terminal de carga y descarga de contenedores, a 13 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La contaminación generada por los buques mercantes mientras permanecen atracados con los motores en marcha supone un coste sanitario y medioambiental de 282 millones de euros anuales en España y 2.500 millones en el conjunto de Europa, según un estudio publicado este martes por la organización Transport & Environment (T&E).

La investigación, que analiza los cien mayores recintos portuarios europeos, revela que Róterdam (Países Bajos) encabeza la lista, con unos costes equivalentes a 350 millones de euros, seguido de Amberes (Bélgica) con 220 millones de euros, Marsella (Francia) y Hamburgo (Alemania), ambos con 120 millones de euros, y Génova (Italia), con 110 millones de euros.

Entre los puertos españoles analizados, el de Barcelona es el más contaminado (48 millones de euros), seguido de Valencia (43 millones de euros), Algeciras (39 millones de euros) y Las Palmas de Gran Canaria (25 millones de euros).

De acuerdo con T&E, "la mayoría de los buques siguen estando exentos" de conectarse a la red eléctrica terrestre cuando atracan. En vez de eso, mantienen en marcha generadores diésel las 24 horas del día para alimentar los sistemas de a bordo, lo que emite contaminación directamente sobre las comunidades costeras y portuarias vecinas.

Si se eliminaran las "lagunas jurídicas" de la normativa de la UE en la próxima revisión del Reglamento sobre infraestructuras de combustibles alternativos --prevista para finales de este año-- y se ampliaran los requisitos de conexión progresivamente a todos los tipos de buques, Europa podría ahorrarse 1.560 millones de euros en costes sanitarios y climáticos.

T&E apunta a que "sobre el papel" los combustibles marinos parecen menos costosos que el suministro de electricidad de la red portuaria. Sin embargo, recalca que esto se debe en gran medida a que las cargas sanitarias y medioambientales asociadas las asume la población local, y no los operadores de los buques.

"Una vez que estos costes externos se tienen en cuenta en el precio de la energía, la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles en el muelle resulta casi el doble de costosa que el uso de la electricidad de tierra, y sigue siendo más cara incluso cuando los precios de la electricidad son altos", denuncia.

En este sentido, advierte de que, sin este cambio, los puertos se ven desincentivados a la hora de realizar inversiones a largo plazo en infraestructuras ecológicas. Por ello, insta a los responsables políticos de la UE a que aprovechen la revisión del Reglamento para ampliar el uso de la alimentación eléctrica en tierra a todos los buques, así como a la recarga de baterías y a las calderas, con el respaldo de planes nacionales de electrificación portuaria antes de 2032.

La organización señala que su llamamiento encuentra eco este martes en una carta conjunta dirigida a la Comisión Europea por parte de la coalición 'Clean Port Cities' (CPC), que agrupa a la industria, la sociedad civil y las partes interesadas de los sectores marítimo y energético --entre ellas DFDS y Green Transition Denmark--, en la que se insta a establecer plazos previsibles para la conexión a la red eléctrica en tierra de todos los buques, normas para la recarga de baterías y un acceso más rápido a la red eléctrica.