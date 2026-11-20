COP31. - Martina Herzog/dpa

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) encaran su cierre previsto con un bloqueo que Ecologistas en Acción y Greenpeace atribuyen a la resistencia de la Unión Europea (UE) a asumir nuevos compromisos de financiación climática y a la eliminación de toda mención a los combustibles fósiles en el borrador de decisión final, según han señalado representantes de ambas organizaciones en declaraciones a Europa Press.

El responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, no espera que la Presidencia convoque el plenario de cierre hasta este sábado. En esa sesión, las delegaciones examinarán las propuestas de decisión pendientes de adopción tras las negociaciones de las últimas dos semanas.

El resultado de la cumbre no se recoge necesariamente en un único texto, sino en un conjunto de decisiones sobre distintos puntos de la agenda. La Presidencia dirige el proceso de adopción, que se desarrolla por consenso.

PRESIÓN PARA INCLUIR EL ABANDONO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Según DPA, doce países --uno de ellos Francia-- han emitido un documento conjunto en el que reclaman que la decisión general incluya un compromiso claro para eliminar de forma progresiva los combustibles fósiles. Asimismo, han demandado recortes mucho más rápidos en las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

La ministra francesa de Medio Ambiente, Monique Barbut, ha calificado de "bofetada" el hecho de que el último borrador conocido no incluya ninguna mención a la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, algo que a su juicio es esencial.

Para su homólogo panameño, Juan Carlos Navarro, "no es aceptable" tener una Cumbre del Clima o una decisión general que "ni siquiera" mencione los combustibles fósiles. "Sencillamente, no lo vamos a tolerar", ha afirmado.

En los últimos días, Navarro ha denunciado que las negociaciones de la COP31 estaban "secuestradas" por una "mafia del petróleo" y ha criticado que los países productores y las naciones desarrolladas no aporten financiación para enfrentar la crisis climática ni salvar la biodiversidad.

La delegada de Greenpeace España en la Cumbre del Clima, Sara Pizzinato, ha señalado que varios países, con Panamá entre los más explícitos, han advertido de que no aceptarían un resultado que excluya el abandono de los combustibles fósiles o la defensa del límite de calentamiento de 1,5°C.

Asimismo, ha recordado que un grupo de países, entre ellos España, comprometidos con la presentación de hojas de ruta nacionales para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles (TAFF, por sus siglas en inglés), ha comparecido esta mañana en Antalya para reclamar que el acuerdo final de la COP31 profundice en esa transición.

Por su parte, Andaluz considera que a la posición de Panamá podrían sumarse los pequeños Estados insulares y "algún otro país del continente latinoamericano", aunque ha reconocido que "ahora es pronto para decir" cuál "apretaría el botón". Según ha explicado, una objeción de Panamá podría bastar para impedir la adopción de un texto.

UN CIERRE TODAVÍA ABIERTO

El representante de Ecologistas en Acción ha indicado que la Presidencia de la COP31 pretende presentar los últimos textos como una propuesta de "o lo tomas o lo dejas", aunque ha advertido de que en otras ocasiones esa postura no se ha mantenido y los documentos han tenido que modificarse.

Si la Presidencia considera que los textos están consensuados, convocará un plenario de cierre, donde "puede pasar de todo": desde que se apruebe todo y termine la cumbre hasta que Panamá u otro grupo bloquee algún documento.

En ese caso, Andaluz ha apuntado a la posibilidad de retomar las consultas informales o de que el asunto pendiente pase a una sesión posterior en aplicación de la regla 16.

Ambas organizaciones consideran que la cumbre terminará con algún acuerdo, aunque por el momento apuntan principalmente a resultados de carácter técnico. "De aquí no se va a salir de vacío", ha indicado Pizzinato.

Sin embargo, la representante de Greenpeace lamenta que el texto que se está negociando desatienda, a su juicio, compromisos previos como la triplicación de los fondos de adaptación e introduzca objetivos de captura y almacenamiento de carbono en un movimiento que podría haber sido "firmado por Repsol".

Pizzinato ha advertido de que están en peligro cuestiones que considera fundamentales para responder a la crisis climática. Entre ellas, ha mencionado la adaptación, la mitigación, el abandono de los combustibles fósiles y el respaldo a la ciencia y al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), cuyos informes deben aportar información para planificar nuevos objetivos de reducción de emisiones y para el segundo balance mundial.

Para Greenpeace, sería una Cumbre del Clima fallida si en la decisión general no aparece "ninguna mención a los combustibles fósiles". Asimismo, considera "inaceptable" que el texto tampoco recoja el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC.

Por su parte, Andaluz considera que "sería mejor que no saliese ningún acuerdo" antes que uno que incorpore una solución que califica de "falsa" y que, a su juicio, "no responde a la ciencia", sino a "determinados intereses empresariales".

"No es que (el almacenamiento de carbono) no solamente se mencione, sino que se menciona muy extensamente, casi en cuatro párrafos, y es curioso que no se pacte ningún objetivo concreto salvo un objetivo concreto de captura y almacenamiento de carbono tal y como está en el texto ahora", ha ironizado.

De manera más general, ha advertido de un bloqueo que, a su juicio, amenaza con reducir el resultado de la cumbre a acuerdos de procedimiento, sin avances sustanciales en adaptación y transición justa. A la espera de los textos finales, ha reconocido que la negociación aún puede cambiar a última hora.

CRÍTICAS A LA POSICIÓN FINANCIERA DE LA UE

El representante de Ecologistas en Acción ha criticado la "dura" posición de la UE y que el bloque comunitario no haya modificado su postura sobre financiación climática durante la cumbre. Asimismo, ha reprochado a España no haber trabajado más dentro de la UE antes de la conferencia para impulsar una posición más ambiciosa, especialmente en adaptación.

Aunque considera que la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, habría ayudado a facilitar encuentros y acuerdos, ha expresado su respeto por la decisión de regresar a Madrid para participar en el Consejo de Ministros extraordinario y ha valorado la aprobación del real decreto de centros de datos.

También ha subrayado que España mantiene un equipo amplio en Antalya y que la negociación corresponde al conjunto de la UE.

Por su parte, Pizzinato ha descartado que la salida de la ministra española suponga una "desbandada" y ha destacado que España mantiene un equipo negociador y ha defendido incluir hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles.