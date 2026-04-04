El Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz protagonizan el Sábado Santo en la ciudad de Murcia

Archivo - Imagen del Cristo de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente - CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS - Archivo

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, fundada en 1986, procesionará este Sábado Santo en Murcia desde su sede canónica, la iglesia de San Juan de Dios, a las 19.00 horas.

Los nazarenos lucirán túnica blanca que rige el color de luto en el pueblo hebreo, y caminarán descalzos, guardando silencio desde que se visten en sus casas y hasta que se retiran el capuz al finalizar la procesión.

Quienes portan los pasos van también con la cara tapada, como el resto de componentes de este sobrio cortejo procesional. No se reparten obsequios, ni caramelos en el transcurso de la procesión.

Componen este desfile dos pasos: el Santísimo Cristo Yacente, obra de Diego de Ayala en 1574 y dotado con 26 estantes; y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, de autor anónimo, diseñado en el siglo XVII, y provisto de 24 estantes.

La procesión saldrá a las 19.00 horas de la iglesia de San Juan de Dios y se dirigirá a la Plaza Cristo de la Salud para continuar por Eulogio Soriano, Apóstoles, Cardenal Belluga, Frenería, Puxmarina, Sociedad, San Bartolomé, José Esteve Mora y Jabonerías.

Proseguirá por la Plaza Julián Romea, Arco de Santo Domingo, Santo Domingo, Trapería (paso de emergencia), Hernández Amores, Oliver, Apóstoles, Eulogio Soriano y Cristo de Salud para concluir en la iglesia de San Juan.

La distancia recorrida por este cortejo es de 1,3 kilómetros y el tiempo estimado de paso de todos sus cofrades, nazarenos y estantes es de unos 20 minutos, mientras que la recogida está prevista entre las 21.10 y 21.30 horas.

PROCESIÓN DEL ROSARIO

Antes del Cristo Yacente, a las 17.00 horas, en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría partirá la procesión de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad.

Abre el cortejo la sección de tambores del rosario, con toque propio de procesión. Destaca la participación del Estandarte de orfebrería y la escultura de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, una obra escultórica de Ramón Cuenca Santo de 2013 que portarán 26 estantes.

La procesión parte de la iglesia Santa Catalina y se dirige a Santa Isabel, Platería, Gran Vía (paso de emergencia), Platería, José Esteve Mora, Jabonerías, Julián Romea, Arco de Santo Domingo, Santo Domingo, Enrique Villar, Santa Ana, Alfonso X el Sabio, Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores, Nicolás Salzillo, Cardenal Belluga, Frenería, Puxmarina, Sociedad, San Bartolomé, José Esteve Mora, Platería, Santa Isabel y Santa Catalina para regresar a su sede canónica.

La distancia recorrida por este cortejo es de 1,6 kilómetros y el tiempo estimado de paso de todos sus cofrades, nazarenos y estantes es de unos 20 minutos. Por su parte, la recogida está prevista entre las 19.30 y las 19.45 horas.

En horario de 17.00 a 20.30 horas será la exposición de tronos de la Archicofradía del Resucitado, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia.

Previamente, a las 11.00 horas será la visita y estación ante el Santísimo Cristo Yacente de representación de la Cofradía de la Caridad con insignia rosariana en acto de 'Concordia de Sábado Santo', en la iglesia de San Juan de Dios, con salida de la iglesia de Santa Catalina en procesión a las 10.30 horas.

A las 11.30 horas serán los Laudes de Sábado Santo y juramento e imposición escapularios a nuevos cofrades de la Cofradía del Yacente, de la iglesia de San Juan de Dios; y a las 17.00 horas la salida de la procesión del Rosario en sus Misterios Dolorosos, de la Cofradía de la Caridad, en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría.