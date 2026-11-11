El CSN asegura que los servicios mínimos se cumplen con normalidad y que se respeta el derecho a la huelga

Archivo - Sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos establecidos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con motivo de la convocatoria de huelga general de este miércoles se están cumpliendo "con total normalidad", según han señalado fuentes del organismo a Europa Press.

"Los servicios mínimos establecidos se están cumpliendo con total normalidad, de modo que las funciones esenciales del organismo están garantizadas en todo momento", han afirmado.

Asimismo, estas fuentes han asegurado que se está respetando "plenamente" el derecho a la huelga de los trabajadores.