El CSN subraya la importancia de la competencia técnica, la I+D y la participación para una regulación nuclear "eficaz". - CSN

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha subrayado la importancia de la competencia técnica, la I+D y la participación para una regulación nuclear "eficaz", según ha explicado el CSN este jueves. Lo ha hecho en el marco de la octava edición de la Conferencia Europea sobre Seguridad Nuclear organizada por el Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG, por sus siglas en inglés) --organismo que preside-- y la Comisión Europea, celebrada esta semana en Bruselas (Bélgica).

Durante la apertura de la conferencia, subrayó tres "pilares básicos" para hacer frente a "desafíos" del sector nuclear como la innovación tecnológica, los cambios en el entorno energético y los riesgos emergentes: la competencia técnica, el I+D y la interacción temprana con las partes interesadas, tanto desde el inicio de los proyectos como a lo largo de las sucesivas etapas.

De esta manera, calificó la competencia técnica como una base "irrenunciable" para la toma de decisiones reguladoras y señaló la necesidad de reforzar la formación en nuevas tecnologías nucleares, el desarrollo de habilidades en gestión de proyectos y liderazgo y la incorporación de capacidades en digitalización, inteligencia artificial y tecnologías de la información.

Asimismo, también destacó la importancia de disponer de capacidades propias e independientes de I+D e indicó que, a través de ella, se pueden reducir las incertidumbres que generan elementos como las nuevas tecnologías y avanzar hacia enfoques reguladores proporcionados y basados en evidencias. A su vez, puso el foco sobre la interacción temprana con las partes interesadas, tanto desde el inicio de los proyectos como a lo largo de las sucesivas etapas, todo ello para mejorar la claridad de los procesos reguladores, así como para reforzar la confianza pública.

Igualmente, defendió el papel de los reguladores que contribuyen con su labor en la innovación tecnológica, garantizando el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en su despliegue.

La conferencia ha contado con la participación de más de trescientos profesionales de los principales agentes del sector nuclear de la Unión Europea (UE), con invitaciones a expertos de terceros países. En sus conclusiones, ha resaltado "la gestión integral, la cooperación y la regulación como claves para una seguridad nuclear sostenible".

Por parte del CSN, la subdirectora de centrales nucleares del CSN, Cristina Les, moderó una sesión dedicada a la preservación de la confianza del público en la seguridad nuclear. Al margen de miembros del organismo regulador, desde España han asistido representantes del Foro de la Industria Nuclear Española (CEN) y de Endesa, así como diversos miembros de las Comisiones de Transición Ecológica del Congreso y del Senado y del ámbito investigador.