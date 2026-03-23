Cuatro personas murieron este fin de semana en las carreteras españolas

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han fallecido en las carreteras españolas en cuatro accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana. Ninguna de las víctimas era usuario vulnerable de la vía.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), los cuatro siniestros han ocurrido en vía convencional. Así, ha habido dos colisiones y dos salidas de la vía.

La siniestralidad ha tenido lugar en Alicante (Alicante), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Posadas (Córdoba) y Almonaster la Real (Huelva).

En el acumulado anual hasta el 22 de marzo se llevan contabilizados 169 fallecidos, 46 en lo que va de mes. En marzo de 2025 fallecieron 102 personas.