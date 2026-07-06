La cumbre sobre la familia convocada por el Papa para octubre abordará el apoyo a divorciados y parejas jóvenes

El Papa León XIV durante el Ángelus. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cumbre sobre la familia convocada por el Papa León XIV, que reunirá en el Vaticano del 7 al 14 de octubre de 2026 a los jefes de las Iglesias Católicas Orientales y los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo, abordará el apoyo a los divorciados y el acompañamiento a las parejas jóvenes en su crecimiento emocional, relacional y sexual.

Así se desprende del documento preparatorio publicado este lunes por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Secretaría General del Sínodo. Este "marco temático" ha sido enviado a los jefes de las Iglesias Católicas Orientales 'sui iuris' y a los presidentes de las Conferencias Episcopales, según ha informado el dicasterio en un comunicado.

En concreto, el documento, consultado por Europa Press, propone a los participantes cinco áreas temáticas para la reflexión: 'Las familias hoy: realidad, belleza y desafíos'; 'Los jóvenes y el descubrimiento de la vocación al matrimonio'; 'La vida matrimonial. Los primeros años de matrimonio: un momento decisivo'; 'En las dificultades de la vida: acompañamiento y apoyo' y 'Las familias cristianas como sujetos de la misión de la Iglesia'.

En cuanto al primer apartado, el dicasterio propone una reflexión sobre la manera en que "las transformaciones" de este tiempo "afectan a la experiencia del amor entre hombre y mujer, la generación, el cuidado, la transmisión de la fe y la misión de la Iglesia".

Asimismo, invita a preguntarse sobre las formas de acompañamiento a las parejas jóvenes "en su crecimiento emocional, relacional y sexual" y sobre "qué formas de acompañamiento ayudan más a las parejas, particularmente en los primeros años de vida matrimonial".

A su vez, en el ámbito de las dificultades en el matrimonio, insta a plantearse "qué pasos se han dado para apoyar a quienes viven en situaciones de fragilidad o dificultad" y "cómo construir comunidades cristianas en las que quienes han vivido la experiencia del sufrimiento, abandono, separación y divorcio puedan sentirse realmente escuchados, partícipes y corresponsables".

El Papa León XIV anunció por primera vez el encuentro el pasado 19 de marzo de 2026, con motivo del décimo aniversario de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris laetitia. "Reconociendo los profundos cambios que siguen afectando a las familias, he decidido convocar en octubre de 2026 a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, con el fin proceder, en escucha mutua, a un discernimiento sinodal sobre los pasos a seguir para proclamar el Evangelio a las familias de hoy, a la luz de Amoris laetitia y teniendo en cuenta lo que se está haciendo actualmente en las Iglesias locales", expresó.

Posteriormente, avanzó que en la cumbre también participarán varias familias para compartir sus experiencias. "Su presencia es esencial. Al mismo tiempo, espero que todos los que vengan se preparen escuchando atentamente y trayendo consigo la experiencia de las familias en sus propias Iglesias", añadió.

Para preparar el encuentro, el Vaticano invita a las Conferencias Episcopales y a las Iglesias Católicas Orientales a comenzar a reflexionar sobre los temas propuestos en los meses previos al encuentro y a escuchar a las familias de sus Iglesias locales.

Si bien la cumbre no es una Asamblea del Sínodo de los Obispos, se llevará a cabo con un estilo sinodal porque, tal y como indicó el Papa León XIV al concluir el Consistorio, comparte el espíritu del proceso de implementación del Sínodo, caracterizado por la escucha, la oración y el discernimiento, según ha informado el Vaticano.