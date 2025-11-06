El cupón de la ONCE del sábado 8 de noviembre celebra medio siglo de la OCU, bajo el lema '50 años contigo'. - ONCE

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE de este sábado 8 de noviembre celebra el 50 aniversario de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con el lema '50 años contigo', según ha informado ONCE. De este modo, un total de cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de OCU.

La vicepresidenta de Servicios Sociales, Participación y 'Plan Oncerca' de la ONCE, Imelda Fernández, ha entregado al presidente de la OCU, Miguel Ángel Feito Hernández, una lámina enmarcada con este cupón.

La OCU, la mayor organización de consumidores de España, nació en el año 1975 con el objetivo de informar y atender a los consumidores y defender sus intereses. Así, la misión de la organización es la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles como consumidores, para crear una sociedad de consumo transparente y justa, a través de acciones, actividades, publicaciones y presencia en medios de todo tipo. En 1980, OCU lanzó su propia revista, la primera publicación independiente española de análisis comparativos.

Precisamente, la OCU celebró este miércoles 50 años de actividad, en un evento que contó con la presencia del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En su discurso, Bustinduy puso en valor esta trayectoria y destacó la capacidad de la organización de adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y económicos que han marcado la historia de España.

"Una de las principales razones que honran la actividad de la OCU es haber tenido el compromiso suficiente para permanecer en el tiempo, adaptarse y nunca cejar en su objetivo de dar protección a nuestros conciudadanos", subrayó.

Por su parte, el presidente honorífico de OCU, Carlos Sánchez-Reyes, recordó la evolución de la organización desde su fundación hasta la actualidad mientras que el presidente de OCU, Miguel Angel Feito, reconoció el trabajo de los profesionales y agradeció la confianza de los socios durante estos 50 años.

"Han sido 50 años muy especiales, siempre del lado de los consumidores y usuarios. Cinco décadas y nuestro compromiso sigue intacto. Nos adaptamos a unos tiempos más convulsos, más digitales y más inciertos. Pero vamos a seguir promoviendo mercados más justos en los que se mejoren las condiciones de vida de los consumidores, se atiendan sus necesidades y se respeten sus derechos", reconoció la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu.