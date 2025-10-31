David Alandete, Premio Mejor Corresponsal Español: "Los periodistas no pueden ir a manifestaciones, no pueden militar"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista David Alandete ha sido reconocido con el Premio al Mejor Corresponsal Español del Club Internacional de Prensa, por la "brillante y multimedia cobertura que está realizando en Washington, antes y después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca", para el diario ABC, COPE y Telemadrid.

"Los periodistas no pueden ir a manifestaciones, no pueden militar en partidos, no pueden firmar manifiestos", ha afirmado Alandete en la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo 2025, otorgados por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), el Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de Prensa Africana (APA).

Según ha informado el Club Internacional de Prensa, el Premio Periodismo al Límite ha sido para el director de 'Al filo de lo imposible' (RTVE), Sebastián Álvaro, quien ha indicado que el programa fue fruto de la libertad que se vivió en España a partir de la Constitución. "Pude desarrollar mi trabajo y los documentales de 'Al filo de lo imposible" con toda libertad gracias a la RTVE mas libre de la historia', ha señalado.

La Asociación de Periodistas Europeos ha recibido el Premio Mayor Repercusión Internacional. El secretario general de la asociación, Miguel Ángel Aguilar, ha dicho que la prensa estuvo "amordazada" durante la dictadura de Francisco Franco. "Los poderes que agreden a la prensa son políticos, deportivos, religiosos, económicos... y lo primero que quiere el poder es tener buena prensa", ha manifestado, para después exclamar: "No desertéis, la libertad tiene que ser defendida siempre. Viva la libertad que compromete a todos los periodistas".

Por su parte, Cécile Thibaud ha recogido el Premio Mejor Corresponsal Extranjero en España por la labor desarrollada durante más de 24 años en España como corresponsal para Les Echos, L'Express, La Tribune de Genève, Sud-Ouest o Planet-Labor, Thibaud colabora también con Challenges, Liaisons Sociales o Fashion Daily-News, entre otros. Thibaud ha señalado que ha recibido "todo tipo de encargos para todo tipo de lectores" y que la profesión lleva a vivir momentos extraordinarios y emocionantes.

El Premio Periodismo Documental ha sido para el documental 'Mortal y rosa', de Sonia Tercero Ramiro, basado en la obra homónima de Francisco Umbral. La directora Sonia Tercero Ramiro ha afirmado: "El arte nos ayuda a entendernos mejor como es el caso de grandes artistas como Goya o escritores y periodistas que abordaron en su obra su propio duelo".

Por su parte, el corresponsal en El Vaticano para Antena 3, Antonio Pelayo, ha sido reconocido con el Premio a la Trayectoria Profesional. "Está bien relacionado ser cura y periodista para hablar del mundo en el que vivimos", ha indicado, para después dedicar el galardón al papa Francisco, quien le ofreció su "amistad y cercanía".

Posteriormente, ha sido el turno del Premio de la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España que ha recaído en Médicos Sin Fronteras. La directora de ONG en España, Paula Gil, ha afirmado: "Las fuerzas israelíes nos humillan y deshumanizan". Gil ha agradecido el premio, "como reconocimiento al trabajo silencioso y persistente para que voces del sufrimiento y la dignidad sean escuchadas".

La Asociación de Prensa Africana ha entregado su galardón en la categoría 'Africa Positive' a Ethiopian Airlines. Meseret Tsegaye, directora ejecutiva de Ethiopian Airlines en España y Portugal, ha manifestado que son un "símbolo del logro africano" y ha instado a los periodistas a continuar mostrando el éxito africano.

Por su parte, la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera ha entregado el Premio Periodismo 2025 a El Español. Su director, Pedro J. Ramírez, ha expresado que es un "premio colectivo a El Español", y ha denunciado la agresión sufrida en Pamplona por su reportero José Ismael Martínez.

El Premio ACPE de Cultura ha sido para El Teatro de la Zarzuela; el Premio ACPE Deporte y Superación, para la Selección Española Paralímpica, que representó a España en los Juegos Paralímpicos de París 2024; y el Premio ACPE de Turismo, para la Guía Repsol.