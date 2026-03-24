El Defensor del Pueblo espera firmar antes del Jueves Santo el acuerdo para reparar a víctimas de abusos en la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, espera que el convenio entre Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo para poner en marcha la reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica se firme antes del próximo Jueves Santo, es decir, antes del 2 de abril.

"No es lo mismo estar a la espera que estar a la expectativa. Y nosotros no estamos a la expectativa, estamos a la espera. Estar a la espera es crear las condiciones para que eso pueda suceder. Yo sí espero que antes del Jueves Santo o el Viernes Santo, podamos haber firmado eso. Pero es que ya ven que yo me dedico a esperar. Pero no espero con ignorancia, espero un poco por el tipo de trabajo que estamos haciendo. Si no fuera así, yo además de estar a la espera sentiría alguna decepción porque creo que se ha trabajado y se ha avanzado para que eso pueda hacerse antes de esa fecha", ha subrayado Gabilondo.

Así se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, este martes, durante la rueda de prensa posterior a la entrega del Informe Anual de la institución a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.