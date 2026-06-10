El Defensor del Pueblo se reunirá el viernes con padres de alumnos de Madrid por el calor en las aulas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo,durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Congreso, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunirá este viernes 12 de junio con representantes de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos de la Comunidad de Madrid para abordar la climatización en los centros educativos públicos madrileños.

Así lo han trasladado fuentes de la institución después de que Gabilondo alertase de "temperaturas extremas" en aulas durante su comparecencia en el Pleno del Senado, donde ha presentado el informe de la institución correspondiente al 2025. "Seguro que ustedes conocen la actualidad, la presencia, la preocupación de las comunidades educativas al respecto", ha asegurado.

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha destacado que continúan las quejas por "temperaturas extremas" en las aulas escolares y ha explicado que ello ha llevado a la institución a reabrir las actuaciones por la falta de acondicionamiento de los centros.

A este respecto, Ángel Gabilondo tiene previsto reunirse este viernes con representantes de la FAPA tras haber sido solicitada una reunión con el Defensor del Pueblo para, según la Federación, informar sobre la falta de climatización de los centros educativos públicos madrileños.

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha pedido a las administraciones que dimensionen "adecuadamente" la "parece olvidada" figura del coordinador de bienestar que creó la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, para actuar en relación con el acoso escolar.

Por otro lado, ha llamado a la "responsabilidad" ante "tiempos complejos geopolíticamente", que ha dicho que "ponen a prueba" convicciones, principios y valores. "La mejor respuesta es que cada quien cumplamos con nuestro deber y nuestra responsabilidad. No bastará con nuestro compromiso ni con la descalificación de los demás. Es imprescindible que estemos a la altura del desafío del tiempo presente", ha subrayado.

Al igual que hizo el pasado 28 de mayo en el Congreso de los Diputados, Gabilondo ha repasado en su intervención cuestiones que han ocupado el trabajo de la institución en 2025 y que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; el apoyo a las personas mayores; solicitantes de protección internacional; el trato "desigual" a la comunidad gitana; la valoración del grado de discapacidad; la vivienda; y las pulseras telemáticas para maltratadores.

El 2025 la institución tramitó 38.762 expedientes: 38.144 quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial. También formuló 2.059 resoluciones, que fueron dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. En concreto, 721 fueron recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

El mayor número de quejas llegó de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, la Comunidad de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458). Y los asuntos más recurrentes estuvieron relacionados con Administración de la Justicia, Sanidad y Política Social, Seguridad Social y Empleo, Migraciones, Asuntos de Interior y Educación.