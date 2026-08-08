Defensora de la Audiencia recibe más de un centenar de quejas por la cobertura de la visita del Papa en TVE

Archivo - El Rey Felipe VI y el Papa León XIV durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Te - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Defensora de la Audiencia de RTVE recibió un total de 111 quejas por la cobertura informativa de la visita del Papa León XIV a España en los informativos de TVE, al considerar que "fue excesiva para estar en un estado laico y aconfesional".

Así lo refleja en su informe trimestral la Defensora de la Audiencia, que actúa como valedora del derecho ciudadano a una información veraz, independiente y plural, y a un entretenimiento digno.

En concreto, la Defensora detalla que se recibieron más de 200 comunicaciones y que la mayoría de las quejas hacían referencia a la cobertura "excesiva", lo que produjo cambios en la programación.

"El hecho de emitir los actos en simulcast supuso que en ocasiones no se emitiera el Telediario", indica la Defensora, que añade que "no ofrecer información relevante tendría el efecto de que estos hechos no quedarán guardados en el archivo de RTVE".

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Defensora señala que a pesar de la "innegable relevancia y excepcionalidad" de la visita, ha trasladado a la Dirección de Informativos y a la Dirección de Antena "la reflexión de que, de cara a futuros acontecimientos, se planteen alternativas informativas para que se mantenga la cobertura y la emisión del resto de hechos relevantes que conforman la actualidad".

MUCHAS PROCESIONES EN SEMANA SANTA

Entre los temas más destacados que ha gestionado la Defensora se hallan la Semana Santa porque "se emitieron muchas procesiones para ser un estado laico y aconfesional" (52 comunicaciones); 'La Promesa' porque "las tramas se están alargando y la serie se ha vuelto aburrida" (40 comunicaciones); o los cortes en la programación para emitir promociones y publicidad.

Los programas de actualidad son criticados por algunos telespectadores porque "emiten imágenes en bucle, abusan de la alerta 'última hora', cambios de planos", así como porque "no son neutrales ni rigurosos", en referencia a 'Mañaneros 360', 'Malas lenguas', 'Directo al grano' y 'La Hora de La 1', con unas 30 comunicaciones en total.

En cuanto a 'MasterChef', creen que no deberían haber invitado a las concursantes Ofelia y la actriz Paz Vega, que "presumen de no tributar en España" (23 comunicaciones) y que "cada vez se permiten más faltas de respeto y comportamientos que rozan el acoso" (20 comunicaciones).

Asimismo, critican que los programas, películas o concursos se emiten más tarde de lo anunciado porque 'La Revuelta', de David Broncano, se alarga (21 comunicaciones). En concreto, citan 'MasterChef', que "empieza muy tarde y termina de madrugada" por 'La Revuelta'. (33 comunicaciones)

En La 2 Cat los espectadores quieren ver la programación nacional con espacios como 'Órbita Laika', 'Me meto en un jardín' con Mercedes Milá, 'La gran aventura de la lengua española', que no se pueden ver en Cataluña (20 comunicaciones).

Los espectadores también se quejan de que "muchos días" la series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' de La 1 no se emitieron por la cobertura de la visita del Papa León XIV o por la emisión de partidos del Mundial de fútbol. (60 comunicaciones aproximadamente).

Respecto a los informativos, señalan que la cobertura informativa de la visita del papa León XIV a España "fue excesiva para estar en un estado laico y aconfesional" (111 comunicaciones) y que "no informaron del secuestro de la flotilla Global Summud por parte de Israel" (95 comunicaciones).

En el segundo trimestre, el organismo que dirige Beatriz Ariño ha recibido 4.113 comunicaciones de las que ha gestionado un total de 3.826 frente a las 7.447 del mismo periodo de 2025, y ha desestimado 184 por no cumplir con alguno de los requisitos que marca el Estatuto de la Defensora.

Por canales, el 79% de las comunicaciones corresponden a TVE (2.912). Le sigue por volumen RTVE.es con 526 Y EL 14%, RNE (153, el 4%) y RTVE (116, el 3%). Dentro de TVE, el 56% de las comunicaciones se dirigen a Programas y el 26% a Informativos; y Deportes suma un 14%.