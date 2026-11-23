Archivo - Un perro pasea en la aldea de Baldomir, en los montes de la Sierra do Courel, en Lugo, Galicia (España), a 22 de septiembre de 2021, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La degradación de los hábitats constituye el activo natural con mayor potencial de impacto financiero a largo plazo para las compañías del IBEX 35, por delante del estrés hídrico y la pérdida de especies, según el estudio Nature Stress-Test publicado este lunes por la agencia europea de calificación EthiFinance.

La investigación, basada en el modelo 'Nature Stress-Test' de EthiFinance, identifica y cuantifica los activos naturales que podrían generar un riesgo financiero significativo a largo plazo para las compañías del selectivo español, en función de los sectores que componen el índice y de su dependencia de los servicios ecosistémicos, con especial incidencia en la construcción, las infraestructuras y la energía.

A nivel sectorial, el informe sitúa a las empresas españolas de construcción, infraestructuras y energía como las más expuestas a la pérdida de servicios ecosistémicos en un país que lidera la biodiversidad en la Unión Europea (UE), y subraya que la calidad crediticia inicial de cada firma resulta "determinante" para absorber este riesgo en sus balances.

De acuerdo con las simulaciones elaboradas para el estudio, los efectos varían en función de las dependencias ecosistémicas sectoriales y de la capacidad financiera de partida de cada empresa. A juicio de EthiFinance, esto subraya la importancia de adoptar enfoques diferenciados que respondan a las características de cada sector y compañía, así como de incorporar los riesgos relacionados con la naturaleza en los modelos de riesgo crediticio, tanto para la evaluación de compañías como para la gestión de carteras de activos.

A su vez, la investigación incorpora una comparación con el CAC 40 francés, que refleja cómo la composición sectorial y las características de cada mercado condicionan el impacto de los riesgos naturales sobre la resiliencia financiera. En este sentido, en el índice francés destaca el sector de la automoción, con el estrés hídrico como principal factor de riesgo natural, mientras que en el IBEX 35 la mayor vulnerabilidad se concentra en la construcción y las infraestructuras.

"España es el país de la UE con mayor biodiversidad, lo cual constituye un activo estratégico para su economía. Sin embargo, su conservación también plantea desafíos que afectan a la continuidad de determinadas actividades económicas, la disponibilidad de materias primas, las cadenas de suministro y, en consecuencia, a la competitividad empresarial", ha apuntado la directora de Finanzas Sostenibles para Iberia de EthiFinance, María Cristina Romero.