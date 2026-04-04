DGT atendió casi 1,9 millones de ciudadanos de forma presencial y realizó casi 1,5 millones de trámites online en 2025

Centro de Gestión del Tráfico Pirineos-Valle del Ebro . - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha atendido casi 1,9 millones de ciudadanos de forma presencial en 2025 y ha realizado cerca de 1,5 millones de trámites en su sede electrónica, según ha informado el Gobierno en respuesta a una pregunta planteada por los diputados de Vox, Francisco José Alcaraz, Ángel López Maraver y Manuel Mariscal Xabala, recogida por Europa Press.

De este modo, durante el pasado ejercicio, el número de ciudadanos atendidos en sus oficinas ascendió a 1.887.814 --989.708 con cita previa y 898.106 sin cita--. Asimismo, el total de trámites atendidos en sedes electrónicas y por vía telefónica ascendieron a 1.484.854.

El tiempo de tramitación medio en las jefaturas es de 9 días para vehículos y cinco días para trámites de conductores, por lo que, la DGT considera que "no se puede hablar de niveles de retraso significativos". No obstante, la DGT asegura que para mejorar estos resultos "se viene trabajando y estudiando distintas fórmulas de mejora del servicio que se presta a los ciudadanos en el área de atención al público".

Al respecto, ha hecho referencia a la cobertura de plazas vacantes mediante oferta de empleo público, así como el refuerzo de Jefaturas Provinciales mediante la incorporación de funcionarios interinos por vacante y/o acumulación de tareas, o mediante la figura de la atribución temporal de funciones.