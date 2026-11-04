La DGT lanza una nueva campaña centrada en salida de vías: "Si condudes, solo conduce"

Material de la campaña 'Si conduces, solo conduce' de la DGT - DGT

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva campaña de divulgación centrada en las salidas de vía, causantes del 43% de los fallecidos en las carreteras españolas el año pasado y que podrá verse y escucharse hasta el próximo 13 de diciembre.

La campaña pone el foco en la importancia de mantener la máxima atención al volante y alerta sobre los riesgos que entrañan las distracciones durante la conducción. En la campaña, a través de una situación cotidiana, aparentemente inofensiva, se muestra cómo un instante de descuido puede bastar para perder el control del vehículo y salirse de la vía causando consecuencias fatales.

El slogan elegido 'Si conduces, sólo conduce', es un juego de palabras para llamar la atención sobre uno de los factores principales que está detrás de muchas de las salidas de vía, las distracciones. La conducción es una actividad que requiere una concentración máxima ya que implica atención constante y capacidad de reacción para anticiparse a los peligros, reaccionar correctamente y garantizar la seguridad propia y del resto de usuarios de la vía.

Para trasladar este mensaje al conjunto de la ciudadanía, se han creado numerosas piezas en diferentes formatos, entre los que destacan un anuncio publicitario de 48, 30 y 20 segundos, que se emitirán en las televisiones y en los cines; cuñas para radios online, gráficas para diarios y revistas especializadas y afines al público objetivo, banners para medios digitales, cartelería para la parte trasera y laterales de los autobuses, así como diferentes piezas adaptadas a las redes sociales. La creatividad corre a cargo de la agencia Ogilvy y la producción, de Little Spain.

MÁS DE 500 FALLECIDOS POR SALIDA DE VÍA

Para la DGT, los datos ponen en evidencia la necesidad de incidir en la prevención. Elaño pasado en vías interurbanas, un total de 546 personas perdieron la vida y cerca de 1.800 sufrieron heridas de gravedad en siniestros causados por salidas de vía, el tipo de siniestro más frecuente y letal.

Las distracciones, la velocidad inadecuada y en menor medida el sueño son los factores concurrentes que están detrás de la mayor parte de las salidas de vía, presentes en 3 de cada 4 casos. Además, en 9 de cada 10 siniestros, la salida de vía se produce sin intervención de otros vehículos, y en 2 de cada 3, la persona que conduce es la única implicada y no se aprecian señales de reacción antes del impacto.

Asímismo, los datos indican que el 72% de las salidas de vía mortales registradas en 2025 se produjeron en carreteras convencionales, lo que hace necesario extremar la atención en este tipo de vías, y especialmente en tramos de curvas, donde se concentró el 44% de los siniestros, con un resultado de 243 personas fallecidas.

Por lo que respecta al momento del día, el 60% de los siniestros mortalespor salida de vía se produce entre las 8 y las 20 horas, frente al 40% que ocurre en horario mayoritariamente nocturno. En cuanto al perfil de las víctimas, el 83% son hombres y una de cada tres tiene entre 45 y 64 años.

Aunque los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), como el sistema de advertencia por distracciones o la alerta por somnolencia, están cada vez más integrados en los vehículos y pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción de la siniestralidad, sigue siendo imprescindible un comportamiento responsable por parte del conductor.

Por eso, es importante descansar antes de viajar y detenerse ante los primeros síntomas de fatiga para garantizar la concentración durante todo el trayecto. Además, es preciso circular siempre a la velocidad adecuada, utilizar los elementos de seguridad obligatorios y evitar el consumo de alcohol y otras sustancias.