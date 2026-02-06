La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura debido al temporal

Imágenes de la carretera afectada - Nacho Frade - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.

Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.

Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.

Las lluvias de las últimas semanas en una parte importante de la Península, junto con la nieve que ha caído también en la mitad norte, hacen que algunas carreteras tanto de la red secundaria como algunas vías de alta capacidad se hayan visto afectadas con cortes, desprendimientos, así como otras circunstancias que hacen complicado e incluso imposible la circulación.

De nuevo, y según las previsiones de AEMET otro frente atlántico, en este caso la borrasca 'Marta', llega a la Península provocando más lluvias en zonas del tercio sur, muy afectadas ya en días previos y vuelve a traer nieve a otras zonas del centro y en parte de la zona norte.

Según las previsiones, el peor día es este sábado, con Andalucía y Extremadura entre las zonas más afectadas, con niveles amarillos e incluso naranjas, de ahí que la DGT solicite evitar realizar desplazamientos que sean innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule.

En este sentido, recuerda que los centros del 112 de las comunidades autónomas dan consejos de cómo actuar en caso de fuertes lluvias o inundaciones. En todas las zonas con avisos meteorológicos por lluvias hay que extremar la precaución, evitar coger el coche, no circular por zonas potencialmente inundables, evitar entrar en cauces o zonas de agua en movimiento. Además, aunque en estas zonas deje temporalmente de llover, persiste el riesgo de inundaciones.

Por su parte, la Cordillera Cantábrica de León y la provincia de Ávila son las zonas previsiblemente donde mayor precipitación en forma de nieve caiga, con riesgo importante. En menor medida también hay previsión de nieve en zonas de Cáceres, Segovia, Soria, Burgos, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Huesca, Orense Lugo, Palencia y Comunidad de Madrid, incluyendo el área metropolitana. Estos avisos están previstos a partir de las 11 horas del sábado y hasta media mañana del domingo 8 de febrero.

MEDIDAS

Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas como restricciones a la circulación de vehículos pesados; restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas cuando sean necesarios para circular; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos y seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario.

Además, recomienda dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno, entre otras recomendaciones.

A nivel central, la DGT recuerda que está en contacto permanente para coordinar las actuaciones a desarrollar en caso de nevadas y lluvias con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Coordinación de Tráfico de la DGT, así como la Unidad de Medios Aéreos - UMA- de la DGT, también a través de la Unidad de Valoración de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

A nivel provincial y autonómico, las Jefaturas Provinciales de Tráfico junto con los respectivos Subsectores y Sectores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Gestion de Trafico Territoriales en cada caso, dentro de sus respectivos protocolos de coordinación en materia de vialidad invernal, están en contacto y coordinación con el resto de las administraciones y delegaciones ministeriales competentes.

Para la gestión y regulación del tráfico en estos episodios de vialidad invernal, la DGT cuenta con 8 Centros de Gestión de Tráfico activos las 24 horas del día, desde donde se coordinan las actuaciones en la red de carreteras de sus áreas de influencia a través del equipamiento y medios con el que cuentan y que permite conocer el estado de la circulación y comunicar las incidencias a los conductores.