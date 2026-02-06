Torremolinos (Málaga) consternado por la muerte de su vecina Carolina al caer al río Turvilla en Sayalonga

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha expresado su "profunda consternación" por el fallecimiento de Carolina, vecina del municipio costasoleño que desapareció en la tarde del pasado miércoles al caer en el río Turvilla, en Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, y cuyo cadáver ha sido hallado este viernes en la zona donde se la buscaba.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, a través de sus perfiles en redes sociales sociales, ha lamentado lo sucedido: "Con profundo pesar acabamos de conocer la triste noticia de la localización del cadáver de Carolina, vecina de Torremolinos. Tras días de intensa búsqueda, se ha producido el peor de los desenlaces. Mi pésame sincero a su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos en los que es difícil encontrar consuelo. Descanse en paz".

Desde el momento de la desaparición, la regidora torremolinense ha mantenido contacto con la familia y les ha trasladado personalmente su pésame en cuanto ha tenido conocimiento de la noticia.