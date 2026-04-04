La DGT recomienda evitar distracciones y pide precaución para una vuelta de Semana Santa segura

Archivo - Tráfico en la autovía A3 por la operación retorno del puente de mayo, a 5 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho un llamamiento a los conductores para que extremen las precauciones durante la vuelta de Semana Santa.

"En estas últimas jornadas convivirán los últimos desplazamientos cortos en destino con el inicio de los regresos, incrementando de manera significativa la intensidad del tráfico", ha asegurado la DGT en un comunicado.

La DGT ha insistido en que "evitar distracciones, especialmente el uso del teléfono móvil, mantener la distancia de seguridad y una velocidad adecuada a las circunstancias de la circulación son factores esenciales para una vuelta a casa segura".

Además, ha destacado que "en los trayectos por vías secundarias es fundamental circular con la máxima precaución, ya que es donde se registra una mayor siniestralidad".