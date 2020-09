Día Internacional de la Lengua de Signos: ¿Cuántas lenguas de signos hay? ¿Existe una universal?

MADRID, 23 Sep. (EDIZIONES) -

Este miércoles 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lengua de Signos, que tiene el objetivo de "promover la concienciación sobre la importancia de la lengua de signos para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas".

Esta conmemoración fue instituida por la Asamblea General de la ONU en 2017 y rememora la fecha en la que se estableció la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD, por sus siglas en inglés), el 23 de septiembre de 1951. Por este motivo, hemos recogido algunos hitos y datos curiosos sobre las lenguas de signos:

¿CUÁNTAS LENGUAS DE SIGNOS HAY?

La WFD estima en unas 200 el número de lenguas de signos diferentes que se utilizan, 31 de ellas en la Unión Europea (UE), dos en España: la española y la catalana. Estos idiomas no son un calco de los hablados, sino que cuentan con su propia gramática, su propio léxico, y, según se detalla en la web del Día Europeo de las Lenguas, se pueden dividir en familias y presentan dialectos. No todas están reconocidas por la ley: cuatro países en la UE las incluyen en su Constitución y otras diez las regulan con otro tipo de legislación.

¿HAY CORRESPONDENCIA ENTRE LOS IDIOMAS HABLADOS Y LAS LENGUAS DE SIGNOS?

Las lenguas de signos no tienen por qué coincidir con los idiomas hablados en un determinado territorio. Por ejemplo, Francia y las regiones francófonas de Suiza sí que comparten lengua de signos, pero no lo hacen con las regiones francófonas de Bélgica. Tampoco lo hacen Alemania y Austria, a pesar de que en ambos países el idioma oficial sea el alemán. Estas diferencias tienen que ver con la evolución de las distintas comunidades de personas sordas: varias lenguas de signos han derivado de la francesa, por ejemplo la americana --o ASL--, que es más parecida a ella que a la británica debido a que la primera escuela para sordos en EEUU contó con la presencia de un tutor francés.

Como sucede con cualquier lengua hablada, hay palabras que son mundialmente conocidas. Por ejemplo, el signo de 'coronavirus' se tomó de la lengua de signos japonesa.

¿EXISTE UNA LENGUA DE SIGNOS UNIVERSAL?

El Sistema de Señas Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) se utiliza de manera auxiliar entre usuarios de distintos países, no como un idioma en sí. No tiene una lista de signos asociada en particular, ni tampoco una gramática ni un léxico, sino que aquellos que la usan mezclan signos muy reconocibles con otros provenientes de la lengua que utilizan habitualmente.

LAS LENGUAS DE SIGNOS EN ESPAÑA: LA ESPAÑOLA Y LA CATALANA

En España se reconocen dos lenguas de signos, la española y la catalana, y no cinco diferentes como sucede con las lenguas oficiales y cooficiales. Ambas han sido declaradas como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial desde 2018. El Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas se celebra el 14 de junio, en conmemoración de la constitución de la CNSE el 14 de julio de 1936.

¿DÓNDE APRENDER?

Si quieres aprender algunas palabras en la lengua de signos española, la CNSE tiene un diccionario en línea en el que recoge más de 3.500 signos con sus correspondientes fotos y vídeos. Si optas por la catalana, la Generalitat tiene esta web de vocabulario básico. En el caso de que tengas curiosidad por conocer frases en otras lenguas de signos, puedes visitar 'Spread the sign', una web del Centro Europeo de Lenguas de Signos que recoge más de 400.000 signos en varias lenguas, dando la traducción simultánea de saludos y frases comunes como '¿Cómo te llamas?' o 'Encantado de conocerte'.

https://www.fundacioncnse-dilse.org/presentacion.php

https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recurs...

https://www.spreadthesign.com/es.es/search/