'El diario íntimo del Papa Francisco', del cardenal Víctor Manuel Fernández, llegará a las librerías en noviembre

Cubierta del libro 'El diario íntimo del Papa Francisco'. - DEBATE

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El diario íntimo del Papa Francisco' (Debate), del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, se publicará internacionalmente el 24 de noviembre y llegará a las librerías españolas el 26 del mismo mes.

En el libro, el cardenal Fernández, estrecho colaborador de Francisco, presenta y comenta el diario que Jorge Mario Bergoglio escribió entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024.

El diario se publicará simultáneamente en todo el mundo y en varios idiomas. La edición italiana será publicada por Libreria Editrice Vaticana, que lo ha descrito como "un texto de excepcional valor e importancia para conocer aún más a fondo la persona del papa jesuita". Penguin Random House lo publicará en español, inglés y portugués; y Éditions Albin Michel, en francés.

Se difundirá de forma simultánea a nivel mundial en cinco idiomas y se distribuirá el 24 de noviembre en 94 países del mundo, según el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

"Con este libro, que creemos que será apreciado por lectores de todo el mundo, podremos adentrarnos aún más en el mundo interior del pontífice argentino", ha afirmado el director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli.

Por su parte, el responsable editorial de Libreria Editrice Vaticana, Lorenzo Fazzini, ha destacado que les "alegra enormemente poner muy pronto al alcance de los lectores de Italia y, a través de distintas editoriales, de todo el mundo estas páginas personales del papa Francisco, presentadas en un libro escrito por uno de sus más estrechos colaboradores".

La Librería Editorial Vaticana presentará el libro a los editores internacionales durante la próxima Feria del Libro de Fráncfort, que tendrá lugar del 7 al 11 de octubre de 2026.