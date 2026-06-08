Diputados y senadores aplauden en pie durante siete minutos el discurso del Papa en el Congreso

(I-D) La presidenta del Congreso, Francina Armengol; el Papa León XIV, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados y senadores congregados en el Salón de Plenos del Congreso con motivo de la visita del Papa han ovacionado durante siete minutos de aplausos y vivas el discurso pronunciado por León XIV, el primero que da un Pontífice en la sede de la soberanía nacional. Lo han hecho todos salvo algún caso aislado como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha optado por no aplaudir.

Robert Prevost ha entrado en el Salón de Plenos acompañado de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. Todos los presentes le han recibido puesto en pie, pero no todos han aplaudido a su llegada.

Entre los que han optado por no hacerlo estaban el portavoz adjunto de Sumar, dirigente de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, y los también diputados de IU Nahuel González y Toni Valero.

Sin embargo, los tres han aplaudido después el discurso de Armengol, igual que han hecho los demás portavoces parlamentarios y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si bien el líder de Vox, Santiago Abascal, sólo se ha unido al final con unas palmadas contadas y no lo han hecho sus compañeros de bancada.

Tras el discurso de media hora protagonizado por el Papa, todos se han vuelto a poner en pie y le han reconocido con aplausos, pero no así Nogueras, que en el saludo previo había instado a León XIV a hablar en catalán en Barcelona. Sí ha aplaudido al Papa el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol.

El aplauso se ha prolongado durante siete minutos con la mayoría del hemiciclo puesto en pie y se han escuchado varios vivas al Papa. También han aplaudido los presentes en las tribunas de invitados.

A esta sesión extraordinaria han acudido representantes de todas la formaciones políticas salvo de Podemos, alegando que el Papa sigue siendo "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica, y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que considera que en un Estado aconfesional "carece de sentido" que un líder religioso sea recibido en una Cámara que ha de preservar, a su juicio, la "neutralidad" religiosa.