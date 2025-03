Director del Instituto Teológico de Vida Religiosa denuncia la "conexión interesada" que se hace entre celibato y abusos

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR), Antonio Bellella, ha denunciado la "conexión interesada" que se hace a veces entre el celibato y los abusos, y ha abogado por una adecuada formación en la "afectividad" para los religiosos y religiosas.

Así lo ha manifestado Bellella este viernes, durante la presentación de la 54 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que se celebrará del 23 al 26 de abril en la Universidad San Pablo CEU, en Madrid, bajo el lema 'Lo afectivo es lo efectivo'. En la rueda de prensa también ha participado la secretaria del ITVR, Laura Zamora.

"El celibato por necesidad no implica que a la persona no le quede otro remedio que llegar a ciertos extremos delictivos. Yo creo que eso no depende de si eres célibe o no", ha asegurado Bellella, para remarcar que es "una conexión interesada".

Además, sobre los abusos sexuales en la Iglesia, el director del ITVR ha defendido que aunque han llegado "tarde" en cuanto a la percepción del "cambio de sensibilidad" sobre este asunto, una vez que han entrado en ese cambio, han dado "pasos decisivos".

"Si de algo no se puede acusar tanto a la Iglesia, a los representantes oficiales que son nuestros obispos, como a la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha sido de dejadez en este asunto", ha subrayado.

A su juicio, ha habido "una decisión clarísima de transparentar y afrontarlo con todas las consecuencias y responder a las víctimas".

"¿Se ha caminado a mil por hora? No. ¿Se ha caminado a uno por hora? Tampoco. La Iglesia ha avanzado a un ritmo muy bueno dando pasos decididos", ha opinado. En este sentido, ha defendido que "formar en afectividad ayuda".

"NO FORMAR LA AFECTIVIDAD ES CAMINAR HACIA EL ABISMO"

Precisamente, sobre el lema del encuentro --'Lo afectivo es lo efectivo. Fuerza y drama de la afectividad en la vida consagrada'--, Bellella ha explicado que es necesario abordar este tema ante el "cambio de mentalidad" tanto en la vida consagrada como en la sociedad. Ademas, ha advertido de que "no formar la afectividad es caminar hacia el abismo".

"Basta pensar en consagrados muy efectistas y eficaces que por vivir una afectividad convulsa han causado enormes escándalos, detrás de esto está el tema de abusos de cualquier tipo", ha señalado.

Asimismo, en cuanto al cambio de mentalidad en la sociedad, ha indicado que en un tiempo en el que "se privatizan afectos, se secularizan los vínculos y se niega toda racionalidad a lo amoroso", esto incide en las consagradas y consagrados que asisten como "espectadores perplejos en esta nueva feria del amor en que se construyen y deconstruyen las identidades personales".

En este contexto, consideran necesario realizar un "ejercicio de discernimiento" en esta 54 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada.

Entre otras intervenciones del encuentro, destacan: 'Todo por amor. La opción célibe de Jesús', a cargo de la doctora en Sagrada Escritura Carme Soto; 'Manipulación del carisma y afectividad perversa', por Germán Sánchez Griese; 'El perfil de la autoridad afectivamente sana', a cargo de Rufino Meana, de CONFER; o '¿El amor es para siempre? Vínculo y ruptura. Dimensión formativa', a cargo del coordinador del Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas de protección de menores de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Jesús Rodríguez.