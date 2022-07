La directora del Centro de Estudios Políticos no ve "posibilidad" de reforma constitucional "en el horizonte cercano"

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Yolanda Gómez, no ve "una posibilidad" de reforma constitucional "en el horizonte cercano", aunque sí cree que hay que abordar "cuanto antes" alguna reforma puntual concreta.

Gómez, catedrática en Derecho Constitucional, ha sido la codirectora del curso 'La Constitución de 1978: entre la permanencia y la renovación', que se ha desarrollado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena, donde ha hablado también de la era digital y de cómo afecta al sistema democrático.

La directora del CEPC ha hablado de la reforma de la Constitución de 1978 y ha asegurado que "no se ve en el horizonte cercano una posibilidad de reforma constitucional en España" y por tanto, cree que va a ser necesario "intentar que sean los derechos" actuales "los que den una nueva cobertura", aunque sí cree que hay que abordar "cuanto antes" alguna reforma concreta.

La catedrática ha denominado este hecho como un "proceso de gran calado" en el que hay que fijar bien "cuáles son las necesidades" de la reforma y si la democracia de España "necesita esa reforma

para fortalecerse", porque, según ha dicho, no se puede hacer una reforma sin un análisis previo.

También ha incidido en la importancia de la búsqueda de

"consenso entre todas las fuerzas políticas" ya que, desde su punto de vista, este tipo de reforma "necesita un apoyo importante de los grupos políticos".

Otro elemento que ha señalado como "esencial" en este proceso, es "saber buscar el momento" en el que esa reforma sea viable dentro del discurrir de la democracia donde se pretende instaurar.

"Después de más de cuatro décadas de vigencia de la Constitución algunos preceptos podrían ser modificados", ha manifestado la codirectora del seminario, que ha añadido que el actual texto de 1978 "sigue siendo válido para regular la sociedad democrática española".

ERA DIGITAL

La era digital también afecta al sistema constitucional, por lo que Yolanda Gómez ha expresado que ante esta situación de cambio, aquellos que se dedican al derecho constitucional se preguntan si la Constitución es capaz de articular y de proteger a los ciudadanos ante las novedades tecnológicas o si por el contrario se necesitan "nuevos derechos".

También ha planteado si los derechos que ya están recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dan suficiente cobertura "o si bien hay que reinterpretarlos de alguna manera", es decir, "expandir en la medida de lo posible el contenido esencial de esos derechos para proteger estas nuevas realidades", ha explicado.

Gómez ha señalado la posibilidad menos remota de acceder a esos "nuevos derechos por la vía legal", es decir, a través de la legislación y no por la Constitución, con la posibilidad de completar el ordenamiento actual y dotarlo de herramientas para afrontar estos cambios "tan disruptivos".

En este sentido, la directora del CEPC, ha hecho alusión a la necesidad de modificar el término "disminuidos" con el que se refiere la Constitución a los discapacitados: "El artículo 49 sí que debería ser reformado para hablar de personas con discapacidad y no con ese término peyorativo que hace tanto daño a la ciudadanía democrática", ha dicho.

Con respecto al curso, la codirectora ha incidido en que una de las

conclusiones más destacadas ha sido que "efectivamente" en el periodo actual la reflexión sobre la Constitución "es necesaria" porque

el texto y el sistema tienen que ir "adaptándose a las nuevas realidades de la sociedad".

La democracia representativa y las elecciones ha sido otro de los temas a tratar en los encuentros, así como la igualdad entre mujeres y

hombres, y las nuevas tecnologías, específicamente el análisis de influencias de la Inteligencia Artificial en el sistema democrático.

PODER JUDICIAL

Con respecto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la catedrática de Derecho Constitucional ha señalado que se trata de una institución que se encuentra presente en otros países europeos pero que "no hay un modelo europeo para todos los países" y ha señalado que "hay que intentar ajustar el modelo de órgano que tengas en un país a cual sea la estructura global democrática del mismo".

En este sentido, Gómez ha expuesto la situación de otros países que integran en este órgano a ministros de Justicia o a miembros elegidos por el presidente, algo que ha señalado que en España "chocaría

mucho". Por ello, ha defendido que "no se puede decir" que el modelo de España "no sea viable o que choque contra el sistema democrático" ya

que "no existe un modelo único para toda Europa", ha concluido.